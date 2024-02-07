В Украине появился новейший недорогой электромобиль Volvo за $35 000 (фото)

Новый Volvo EX30 — компактный 4,2-метровый электрокроссовер В-класса со сдержанным дизайном. Он доступен в версиях на 272 и 428 л. с. с запасом хода до 480 км.

В Киеве сфотографировали новый Volvo EX30. Кроссовер является самым доступным электромобилем шведской марки. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель доступна в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Topcars UA

Электромобиль Volvo EX30 в Украине стоит от 1,31 миллиона гривен ($35 000). Это компактный городской кроссовер В-класса длиной 4,2 метра со сдержанным скандинавским дизайном. У него длинный капот, тоненькие фары и высокая оконная линия.

В салоне Volvo EX30 нет щитка приборов, но зато установлен большой портретный тачскрин. Мультимедийная система авто создана на базе Google Android.

Новый Volvo EX30 построен на платформе SEA, то есть его близкими родственниками являются электрокроссоверы Smart #1 и Zeekr X. Модель доступна в 272-сильной заднеприводной и 428-сильной полноприводной версиях. Топовый электрокроссовер Volvo EX30 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с.

Запас хода авто достигает 480 км Фото: Topcars UA

На выбор предложены батареи емкостью 54 и 69 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 344 км, во втором – 480 км с задним приводом и 460 км – с полным.

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