Практичные и доступные: лучшие компактные кроссоверы 2024 года (фото)
В Великобритании составили рейтинг лучших компактных кроссоверов для города. В ТОП-10 попали модели с просторным салоном и экономичными двигателями.
Компактные кроссоверы – один из самых популярных сегментов авторынка. Они небольшие, маневренные и экономичные, но при это обладают высоким клиренсом и просторные внутри. Британское издание Whatcar выбрало лучшие компактные кроссоверы 2024 года.
10 место. Audi Q2
Кроссовер Audi Q2 не самый дешевый, но зато у него качественный салон и продуманная мультимедийная система.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая управляемость.
- ликвидность.
Минусы:
- высокая цена;
- жестковата езда с 19-дюймовыми дисками.
9 место. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross комфортабельный и неплох в управлении. Для своих размеров он просторный и обладает большим багажником.
Плюсы:
- просторный салон;
- хорошая управляемость;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- завышенная цена;
- отделка хуже, чем у других Volkswagen.
8 место. Skoda Kamiq
У Skoda Kamiq вместительный салон и большой багажник. Его турбомоторы тяговитые и экономичные.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- небогатое базовое оснащение;
- низкая посадка.
7 место. Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo – стильный собрат T-Cross с покатой купеобразной крышей. У него на удивление просторный второй ряд и богатая комплектация. 1,0-литровый 95-сильный турбомотор экономичный, а подвеска комфортабельная.
Плюсы:
- просторный салон;
- комфортабельная подвеска;
- дешевый в содержании.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- не лучшее качество отделки.
6 место. Skoda Karoq
У Skoda Karoq просторный и продуманный салон, а также богатое оснащение. 150-сильный турбомотор тяговитый и экономичный. Энергоемкая подвеска хорошо справляется с выбоинами.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- хорошо настроена подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость.
5 место. Range Rover Evoque
Range Rover Evoque привлекает качественной отделкой салона, богатой комплектацией и высокой посадкой. Можно выбирать бензиновые, дизельные и гибридные модификации.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- ликвидность.
Минусы:
- повышенный расход топлива;
- ненадежность.
4 место. Smart #1
Первый кроссовер Smart отличается от других моделей марки размерами и мощностью. Топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,9 с. У него невысокая посадка, но практичный интерьер с качественной отделкой.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошие динамика и управляемость.
Минусы:
- маленький багажник;
- жесткая подвеска.
3 место. Ford Puma
У Ford Puma отличная управляемость и экономичные 1,0-литровые турбомоторы. Также стоит отметить большой багажник.
Плюсы:
- большой багажник;
- экономичные моторы;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- тесный второй ряд;
- не лучшая обзорность.
2 место. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc просторнее младшего брата T-Cross. У него качественный салон, вместительный багажник и удобное водительское место. Кроссовер экономичный и обладает энергоемкой подвеской.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- большой багажник;
- высокая посадка.
Минусы:
- не лучшая управляемость;
- высокая цена.
1 место. Lexus LBX
Новый Lexus LBX – премиальный кроссовер по относительно невысокой цене. Кроссовер отличается качественной внутренней отделкой и хорошей шумоизоляцией. У авто мягкая подвеска и экономичная гибридная установка.
Плюсы:
- качественный салон;
- экономичность;
- богатое оснащение.
Минусы:
- тесный салон.
Ранее Фокус рассказывал про лучшие автомобили для начинающих водителей.
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