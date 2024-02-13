Разделы
Материалы
Авто

Практичные и доступные: лучшие компактные кроссоверы 2024 года (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Auto Express | Компактные кроссоверы пользуются огромным спросом

В Великобритании составили рейтинг лучших компактных кроссоверов для города. В ТОП-10 попали модели с просторным салоном и экономичными двигателями.

Компактные кроссоверы – один из самых популярных сегментов авторынка. Они небольшие, маневренные и экономичные, но при это обладают высоким клиренсом и просторные внутри. Британское издание Whatcar выбрало лучшие компактные кроссоверы 2024 года.

10 место. Audi Q2

Audi Q2
Фото: Audi

Кроссовер Audi Q2 не самый дешевый, но зато у него качественный салон и продуманная мультимедийная система.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая управляемость.
  • ликвидность.

Минусы:

  • высокая цена;
  • жестковата езда с 19-дюймовыми дисками.

9 место. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельный и неплох в управлении. Для своих размеров он просторный и обладает большим багажником.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошая управляемость;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • завышенная цена;
  • отделка хуже, чем у других Volkswagen.

8 место. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq
Фото: Skoda

У Skoda Kamiq вместительный салон и большой багажник. Его турбомоторы тяговитые и экономичные.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • небогатое базовое оснащение;
  • низкая посадка.

7 место. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo – стильный собрат T-Cross с покатой купеобразной крышей. У него на удивление просторный второй ряд и богатая комплектация. 1,0-литровый 95-сильный турбомотор экономичный, а подвеска комфортабельная.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • комфортабельная подвеска;
  • дешевый в содержании.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • не лучшее качество отделки.

6 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq
Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторный и продуманный салон, а также богатое оснащение. 150-сильный турбомотор тяговитый и экономичный. Энергоемкая подвеска хорошо справляется с выбоинами.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • хорошо настроена подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость.

5 место. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque привлекает качественной отделкой салона, богатой комплектацией и высокой посадкой. Можно выбирать бензиновые, дизельные и гибридные модификации.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • ликвидность.

Минусы:

  • повышенный расход топлива;
  • ненадежность.

4 место. Smart #1

Smart #1
Фото: Mercedes-Benz

Первый кроссовер Smart отличается от других моделей марки размерами и мощностью. Топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,9 с. У него невысокая посадка, но практичный интерьер с качественной отделкой.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошие динамика и управляемость.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • жесткая подвеска.

3 место. Ford Puma

Ford Puma
Фото: Ford

У Ford Puma отличная управляемость и экономичные 1,0-литровые турбомоторы. Также стоит отметить большой багажник.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • экономичные моторы;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • тесный второй ряд;
  • не лучшая обзорность.

2 место. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторнее младшего брата T-Cross. У него качественный салон, вместительный багажник и удобное водительское место. Кроссовер экономичный и обладает энергоемкой подвеской.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • большой багажник;
  • высокая посадка.

Минусы:

  • не лучшая управляемость;
  • высокая цена.

1 место. Lexus LBX

Lexus LBX
Фото: Lexus

Новый Lexus LBX – премиальный кроссовер по относительно невысокой цене. Кроссовер отличается качественной внутренней отделкой и хорошей шумоизоляцией. У авто мягкая подвеска и экономичная гибридная установка.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • экономичность;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • тесный салон.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие автомобили для начинающих водителей.

Также мы писали про лучшие компактные электрокары.