Презентован новый Nissan Juke 2024: как изменился компактный кроссовер (фото)

Nissan Juke 2024 сохранил знакомый дизайн, но стал современнее в салоне. Кроссовер выпускают в бензиновой и гибридной модификациях.

Новый Nissan Juke официально представлен. Компактный кроссовер прошел плановое обновление и уже поступил в производство на предприятии в Сандерленде (Великобритания). Об авто рассказали на официальном сайте Nissan.

Модель доступна в бензиновой и гибриднной версиях Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Juke 2024 практически не изменился внешне – его выдают новые колесные диски (диаметром до 19 дюймов). Также расширена палитра цветов кузова, причем модели вернули желтый окрас, который был популярен на Nissan Juke первого поколения. А в новой топовой версии N-Sport кроссовер может быть двухцветным – с черными колесами, решеткой радиатора, крышей и зеркалами.

Nissan Juke получил виртуальный щиток приборов Фото: Nissan

Основные перемены произошли в салоне Nissan Juke 2024. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. Также появились беспроводная зарядка для смартфонов и дополнительные USB-разъемы. Материалы внутренней отделки улучшены и установлены более комфортабельные передние сиденья.

Кроссовер Nissan Juke, как и прежде, будут предлагать с 1,0-литровым 117-сильным бензиновым турбомотором и гибридной установкой мощностью 143 л. с. с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. В нынешнем году новый Nissan Juke ожидается и в Украине.

Ранее Фокус рассказывал про Nissan Juke следующего поколения. Он станет электромобилем.

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