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Nissan презентовал коммерческий электромобиль с большим запасом хода (фото)

Nissan Interstar 2024, Nissan Interstar, новый Nissan Interstar, Nissan Interstar-e
Фото: Nissan | Nissan Interstar получил электрическую версию

Электромобиль Nissan Interstar-e способен проехать до 460 км без подзарядки. Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины.

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Презентован новый Nissan Interstar 2024. Коммерческий фургон представили вслед за родственным Renault Master. Подробности модели раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Nissan Interstar 2024, Nissan Interstar, новый Nissan Interstar, Nissan Interstar-e Fullscreen
Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле Nissan
Фото: Nissan

От собрата Renault Master авто отличается дизайном передней части в новом фирменном стиле Nissan с широкой решеткой радиатора. Коэффициент аэродинамики фургона улучшен на 20%.

Как и прежде, линейка Nissan Interstar будет широкой и разнообразной – предложат грузовые, грузопассажирские и пассажирские версии разной длины. Грузоподъемность авто составляет до 2 тонн, также можно буксировать 2,5-тонный прицеп.

салон Nissan Interstar, новый Nissan Interstar, Nissan Interstar-e Fullscreen
В салоне появился цифровой щиток приборов
Фото: Nissan

В салоне установлены цифровая панель приборов и тачскрин мультимедиа. В отделке использованы износостойкие материалы, а оснащение пополнили система автоматического торможения, подогрев сидений и лобового стекла.

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Электромобиль Nissan Interstar-e оснащают моторами на 130 и 143 л. с., а также батареями емкостью 40 и 87 кВт∙ч. Запас хода составляет 200 и 460 км, соответственно. Быстрая зарядка переменным током на 100% занимает менее 4 часов.

Грузоподъемность авто достигает 2 тонн Fullscreen
Грузоподъемность авто достигает 2 тонн
Фото: Nissan

Позже появятся 2,0-литровые дизельные Nissan Interstar. У всех версий модели улучшена маневренность – диаметр разворота уменьшен на 1,5 м.

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