Nissan презентував комерційний електромобіль із великим запасом ходу (фото)
Електромобіль Nissan Interstar-e здатний проїхати до 460 км без підзарядки. Модель запропонують у вантажних і пасажирських версіях різної довжини.
Презентовано новий Nissan Interstar 2024. Комерційний фургон представили слідом за спорідненим Renault Master. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті японського виробника.
Від побратима Renault Master авто вирізняється дизайном передньої частини в новому фірмовому стилі Nissan із широкою решіткою радіатора. Коефіцієнт аеродинаміки фургона покращено на 20%.
Як і раніше, лінійка Nissan Interstar буде широкою та різноманітною — запропонують вантажні, вантажопасажирські та пасажирські версії різної довжини. Вантажопідйомність авто становить до 2 тонн, також можна буксирувати 2,5-тонний причіп.
У салоні встановлено цифрову панель приладів і тачскрін мультимедіа. В оздобленні використані зносостійкі матеріали, а оснащення поповнили система автоматичного гальмування, підігрів сидінь і лобового скла.Важливо
Електромобіль Nissan Interstar-e оснащують моторами на 130 і 143 к. с., а також батареями ємністю 40 і 87 кВт∙год. Запас ходу становить 200 і 460 км, відповідно. Швидка зарядка змінним струмом на 100% займає менше 4 годин.
Пізніше з'являться 2,0-літрові дизельні Nissan Interstar. У всіх версій моделі покращено маневреність — діаметр розвороту зменшено на 1,5 м.
Раніше Фокус розповідав про недорогий британський електрофургон LDV.
Також ми писали, що Kia готує недорогі комерційні електрокари.