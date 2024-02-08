Nissan презентував комерційний електромобіль із великим запасом ходу (фото)

Електромобіль Nissan Interstar-e здатний проїхати до 460 км без підзарядки. Модель запропонують у вантажних і пасажирських версіях різної довжини.

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Презентовано новий Nissan Interstar 2024. Комерційний фургон представили слідом за спорідненим Renault Master. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті японського виробника.

Передня частина виконана в новому фірмовому стилі Nissan Фото: Nissan

Від побратима Renault Master авто вирізняється дизайном передньої частини в новому фірмовому стилі Nissan із широкою решіткою радіатора. Коефіцієнт аеродинаміки фургона покращено на 20%.

Як і раніше, лінійка Nissan Interstar буде широкою та різноманітною — запропонують вантажні, вантажопасажирські та пасажирські версії різної довжини. Вантажопідйомність авто становить до 2 тонн, також можна буксирувати 2,5-тонний причіп.

У салоні з'явився цифровий щиток приладів Фото: Nissan

У салоні встановлено цифрову панель приладів і тачскрін мультимедіа. В оздобленні використані зносостійкі матеріали, а оснащення поповнили система автоматичного гальмування, підігрів сидінь і лобового скла.

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Електромобіль Nissan Interstar-e оснащують моторами на 130 і 143 к. с., а також батареями ємністю 40 і 87 кВт∙год. Запас ходу становить 200 і 460 км, відповідно. Швидка зарядка змінним струмом на 100% займає менше 4 годин.

Вантажопідйомність авто сягає 2 тонн Фото: Nissan

Пізніше з'являться 2,0-літрові дизельні Nissan Interstar. У всіх версій моделі покращено маневреність — діаметр розвороту зменшено на 1,5 м.

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