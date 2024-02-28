Семейный универсал и хэтчбек за 20 000 евро: MG готовят недорогие электромобили (фото)

MG анонсировали недорогие электрокары. Модельный ряд британской марки пополнят универсал MG 4 и компактная городская модель стоимостью от 20 000 евро.

Электрическую линейку MG в ближайшее время пополнят две новые модели. Их разработку подтвердил директор бренда по производству и планированию Дэвид Элисон в комментарии британскому изданию Autocar.

Уже в этом году ожидается пополнение в линейке MG 4 — к хэтчбеку присоединится просторный универсал с большим багажником. Он придет на смену электрическому MG 5.

Компактный электромобиль MG будет стоить около 20 000 евро Фото: Autocar

Электрокар сохранит силовые установки стандартного заднеприводного MG 4 на 170, 204 и 245 л. с., а вот полноприводной 435-сильной модификации XPower у него не будет. На выбор предложат батареи на 51, 64 и 77 кВт∙ч, а запас хода универсала составит примерно от 350 до 500 км, в зависимости от версии.

Вторая модель появится в конце 2025 года и будет компактным городским хэтчбеком длиной около 4 метров. Скорее всего, электрокар назовут MG 2.

Информации о новинке пока нет, но известно, что это будет самый дешевый электромобиль MG в Европе стоимостью от 20 000 евро. Основным его конкурентом называют Dacia Spring.

Ранее стало известно, что в 2024 году презентуют электрические кроссоверы MG ZS EV и Marvel нового поколения.

Также Фокус рассказывал о новом городском хэтчбеке MG3 с расходом 4,4 л на 100 км.