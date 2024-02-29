Старый 60-летний Ford выставили на продажу по цене нового суперкара Ferrari (фото)

Ford Thunderbird Italien существует в одном-единственном экземпляре. Купе отличается элегантным дизайном в итальянском стиле.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили Ford Thunderbird 1963 года. За спортивное авто планируют получить от 400 000 до 600 000 долларов — как за новый Ferrari SF90 Stradale. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Авто выполняло роль шоукара на различных выставках Фото: RM Sotheby's

Классические Ford Thunderbird популярны среди коллекционеров, однако они обычно намного дешевле. Однако этот автомобиль особенный.

Дело в том, что Ford Thunderbird изготавливали в кузовах купе и кабриолет, а конкретно это авто — единственный фастбэк. Этот концепт-кар Ford Thunderbird Italien выпущен в одном экземпляре.

Элегантный дизайн купе выполнен в итальянском стиле Фото: RM Sotheby's

Главное отличие Ford Thunderbird Italien — более элегантный и стремительный профиль с большим углом наклона задних стоек крыши. Также автомобилю заменили решетку радиатора и добавили воздухозаборники на боковинах. В салоне несколько изменили отделку. Под капотом установлен стандартный 300-сильный V8.

Авто неоднократно реставрировали Фото: RM Sotheby's

Уникальное авто создали по инициативе Генри Форда II, который увлекался итальянским дизайном и даже в свое время хотел приобрести компанию Ferrari. Ford Thunderbird Italien демонстрировали на различных автошоу, а затем продали. Автомобиль неоднократно менял владельцев и несколько раз проходил реставрацию.

Кстати, недавно на аукцион выставили ржавый суперкар Ferrari и планируют получить за него более миллиона долларов.

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