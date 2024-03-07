В Украине заметили первый электромобиль Rolls-Royce за $600 000 (фото)

Электромобиль Rolls-Royce Spectre — роскошное 5,5-метровое купе мощностью 585 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 515 км без подзарядки.

В Хмельницком сфотографировали новый Rolls-Royce Spectre. Роскошное купе стоит около 610 000 долларов и вполне возможно, что это самый дорогой электромобиль в Украине. Об автомобиле рассказали на сайте ТопЖир.

Первый Rolls-Royce Spectre привезли в Украину в конце прошлого года Фото: luxurycars.ukraine

Это первый электромобиль Rolls-Royce в Украине. Его привезли в Киев осенью и в конце ноября 2023 года он был зарегистрирован и получил столичные номера.

Новый Rolls-Royce Spectre имеет двухцветную окраску, а его интерьер отделан деревом и дорогой коричнево-белой кожей с красными акцентами. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

Электрокар стартует до сотни за 4,5 с Фото: luxurycars.ukraine

Купе Spectre — первый электромобиль Rolls-Royce. Огромное 5,5-метровое авто массой почти три тонны является преемником модели Rolls-Royce Wraith и сохраняет похожий дизайн с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей.

Новый Rolls-Royce Spectre оборудован двумя моторами с суммарной отдачей 585 л.с. и 900 Н∙м. Полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.

Салон отделан дорогой кожей Фото: luxurycars.ukraine

Аккумуляторная батарея емкостью 107 кВт∙ч позволяет преодолеть 515 км без подзарядки. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

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