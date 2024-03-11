Maybach на минималках: презентован роскошный и недорогой корейский внедорожник (фото)

Салон KGM/SsangYong Rexton Summit отделан кожей и деревом. Сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом и вентиляцией.

Южнокорейский автопроизводитель KG Mobility (ранее известный, как SsangYong) презентовал свою самую дорогую модель. Это эксклюзивная роскошная версия недорогого рамного внедорожника SsangYong Rexton, которая получила название Summit. Ее детали раскрыли на сайте KG Mobility.

Вариант Summit визуально отличается от стандартного KGM/SsangYong Rexton черным декором на кузове и особыми 20-дюймовыми дисками, также черного цвета.

Версия Summit узнается по черному декору и 20-дюймовым дискам Фото: SsangYong

Однако основные изменения произошли внутри. Салон KGM Rexton Summit отделан дорогой кожей и деревом. Сзади установлены отдельные широкие кресла, как у Mercedes-Maybach GLS600. Их оборудовали электроприводом, подогревом вентиляцией и выдвижными подставками для отдыха ног.

Также установлены 14-дюймовые мониторы для задних пассажиров и мощная аудиосистема. Комплектация включает трехзонный климат-контроль и камеры 360-градусного обзора.

На заднем ряду установлены отдельные кресла с электроприводом Фото: SsangYong

Новый SsangYong/KGM Rexton Summit оборудован 2,2-литровым 204-сильным турбодизелем и 8-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей, а подвеску внедорожника перенастроили и сделали более мягкой.

Кстати, недавно стало известно, что KG Mobility выпустит недорогой электропикап.

Также Фокус писал о новом спортивном кроссовере SsangYong.