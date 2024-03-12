Развивает 350 км/ч: представлен самый быстрый Porsche 911 в истории (фото)

Porsche 911 Turbo от TechArt доступен в версиях на 710 и 800 сил. Тюнингованный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 350 км/ч.

У Porsche 911 появилась новая заряженная версия GTstreet R Touring. Это самая быстрая версия модели за всю ее историю. О ней рассказали на сайте ателье TechArt.

Спорткар получил карбоновые обвес и антикрыло

Именно эта немецкая компания выполнила тюнинг Porsche 911. За основу взяли топовый Porsche 911 Turbo S, который трудно назвать медленным.

3,8-литровая оппозитная шестерка получила новые турбины и блок управления. На выбор предлагают два варианта тюнинга: отдачу двигателя поднимают до 710 л.с. и 900 Н∙м или до 800 л.с. и 950 Н∙м. В более мощной версии разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Мощность двигателя могут увеличить до 800 сил

Узнать новый Porsche 911 TechArt GTstreet R Touring можно по кованым 20-дюймовым дискам, карбоновому обвесу и антикрылу. Кроме того, клиренс купе занизили на 25 мм. Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном

Всего выпустят всего 25 Porsche 911 TechArt GTstreet R Touring. Стартовая стоимость тюнинг-пакета составляет 98 250 евро, еще минимум 247 тыс. евро стоит донор Porsche 911 Turbo S.

Кстати, недавно презентовали флагманский электромобиль Porsche Taycan Turbo GT мощностью 1100 л.с.

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