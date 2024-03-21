Новый электрокроссовер BMW станет "зеленой" альтернативой X3: первые подробности и фото

Новый BMW Vision Neue Klasse X — прототип будущего электрокроссовера. Серийная модель будет отличаться улучшенной аэродинамикой и сверхбыстрой зарядкой батареи.

BMW готовят совершенно новую линейку электромобилей Neue Klasse. Первые модели из этого семейства появятся в 2025 году, а пока демонстрируют их прототипы. В прошлом году презентовали электрический седан BMW Vision Neue Klasse, а теперь подготовили кроссовер Vision Neue Klasse X. Его подробности раскрыли на сайте немецкого бренда.

Концепт является предвестником новой серийной модели 2025 года Фото: BMW

Новый BMW Vision Neue Klasse X является предвестником электрокроссовера размером с модель X3 (он заменит BMW iX3). Как и седан, он выполнен в новом лаконичном стиле марки. Хотя дизайн рубленый, разработчики утверждают, что аэродинамика на 20% лучше, чем у предшественника.

На всю переднюю панель растянут узенький дисплей Фото: BMW

У электрокроссовера тоненькие стойки крыши и большая площадь остекления. Фирменная радиаторная решетка выполнена в духе классического BMW 2002 70-х. Вместо боковых зеркал установлены камеры.

В салоне использованы экологически чистые материалы. На всю ширину передней панели растянут узенький дисплей, также есть проекция на лобовое стекло. Новый электромобиль BMW откажется от контроллера iDrive в пользу тачскрина и кнопок на руле.

Электрокары BMW Neue Klasse построят на современной платформе с мощными компьютерами, которые будут управлять силовой установкой, шасси и автопилотом. 800-вольтовая архитектура позволит очень быструю зарядку: увеличить запас хода на 300 км можно будет за 10 минут.

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