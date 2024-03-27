Классический Ford Mustang превратили в экстремальный внедорожный кабриолет (фото)

Ford Mustang 1967 года получил внедорожные шины, а его клиренс серьезно увеличили. Спорткар получил новый салон и современный двигатель V8.

Культовый Ford Mustang первого поколения стал основой для интересного проекта. Классический спорткар превратили в экстремальный внедорожник. Об этом сообщается на сайте компании BorromeodeSilva.

Спорткар подняли и оснастили внедорожными шинами

Именно эта компания выполнила тюнинг Ford Mustang. За основу взяли кабриолет 1967 года, а назвали проект Mustang STL1.

От оригинального Ford Mustang 1967 года осталось лишь шасси. Кабриолет получил полностью новый кузов из стали. У него отсутствуют бамперы, а свесы кузова уменьшены. Кроме того, вырос клиренс и установлены внедорожные шины. Выхлопные трубы интегрированы в фонари.

Салон Ford Mustang полностью изменили

Салон Ford Mustang STL1 выполнен в ретростиле. Его отделали кожей, заменили руль, сиденья и панель приборов. Также установлен каркас безопасности и дуги на центральной консоли и в дверях. Разработали и новую съемную крышу.

Кабриолет получил новую съемную крышу

Под капот установили современный 5,0-литровый V8 от Ford Mustang Boss 302R со спортивным выхлопом. Он развивает 450 л. с. и 515 Нм и работает вместе с 6-ступенчатой автоматической КПП. Кроме того, установлен дифференциал повышенного трения и усиленная подвеска.

Кстати, недавно Jeep презентовал яркие тюнингованные внедорожники.

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