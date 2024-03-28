Раритеты на миллион: обнаружена тайная коллекция редких американских спорткаров (видео)

В коллекции собраны раритетные Dodge, Ford и Plymouth 60-х и 70-х годов. Стоимость некоторых автомобилей достигает 200-500 тысяч долларов.

В США нашли "секретную" коллекцию ретроавто. В большом ангаре собраны раритетные спорткары общей стоимостью более миллиона долларов. О них рассказали в видео на Youtube-канале Crossthread Garage & Salvage.

Plymouth Barracuda Hemi Фото: скриншот / YouTube

Владелец коллекции Джерри не афишировал свое увлечение, поэтому о коллекции мало кто знал. Американец является фанатом гонок NASCAR, а потому собрал серийные версии знаменитых гоночных авто из этого чемпионата. Все машины выпущены в 60-70-х годах.

Ford Torino Talladega Фото: скриншот / YouTube

Самыми ценными в коллекции являются Dodge Charger Daytona и Plymouth Road Runner Superbird — это первые в мире серийные авто с антикрыльями. Они оснащены 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi — суммарно выпустили всего 200 авто обеих моделей с этим мотором. Сейчас спорткары стоят минимум 200 000 долларов, а хорошо сохранившиеся экземпляры обойдутся и в 500 000 долларов.

Примерно столько же стоит и Plymouth Barracuda Hemi 1970 года. Таких авто выпустили только 666. Двигатель Hemi установлен и на Dodge Charger 500 1969 года.

Кроме того, в коллекции есть 7,0-литровые Ford Torino Talladega и Mercury Cyclone Spoiler 1969 года, а также Dodge Aspen 1978 года.

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