120 лет "Форду". Семь автомобилей из культовых фильмов: от боевого – до ужасно смешного

К юбилею легендарной автокомпании Фокус подготовил подборку культовых "Фордов" – верных "железных коней" своих владельцев из фильмов "Джон Уик", "Безумный Макс", "Я – легенда".

16 июня 1903 года была основана легендарная автомобильная компания "Форд". Машины этой марки, особенно спорткар Ford Mustang, сегодня — одни из самых узнаваемых автомобилей в мире. Именно поэтому "Форды" стали получать "роли" в кино: это популяризировало как марку, так и самих киногероев. Причем в разных картинах знаковые машины являлись продолжением характера своих владельцев.

"Форд" из "Джона Уика" (2007): опасный

Начнем с Ford Mustang 1969 года выпуска, принадлежащего киллеру в исполнении Киану Ривза из фильма "Джон Уик", четвертая часть которого стала мегауспешной. Этот автокрасавец еще и такого серо-металлического оттенка, напоминающего ствол пистолета: сразу чувствуется опасность.

Но "отморозкам", по-видимому, было не до тонких ощущений – они взяли и угнали престижное авто у сверхопасного киллера Джона Уика, который только-только отошел от дел. Мало того, они еще и его собаку Дейзи застрелили – подарок недавно умершей любимой жены Уика. Понятно, что негодяям теперь не позавидуешь: Джон вышел на тропу войны — не дали спокойно покататься.

Именно эта кража послужила толчком для событий популярной франшизы, которая вновь вывела Киану Ривза в число самых востребованных голливудских звезд.

Ford Mustang Mach I из фильма "Джон Уик"

"Форд" из фильма "Мужчина и женщина" (1966): романтический

Французский режиссер Клод Лелуш использовал Mustang в своем любовном сюжете. Автору текста посчастливилось даже разговаривать с Лелушем в 2007 году – как раз, когда он снял свой 50-й фильм "Железнодорожный роман". Но все равно мы не могли обойти в беседе его оскароносную картину "Мужчина и женщина".

Некоторым мастерам удается снять шедевр на старте, а потом так и не суметь повторить свой успех — Клод Лелуш из таких. Причем он создал целых два продолжения "Мужчины и женщины", о чем Фокус писал. Но они не смогли даже приблизиться к первому шедевру о любви гонщика и ассистентки режиссера.

Романтическое олицетворение любви в фильме "Мужчина и женщина" – это "Форд-кабриолет" на фоне моря. На другом "Форде" главный герой выиграет гонку: говорили, что была какая-то договоренность с авторами ленты и компанией "Форд". Эти слухи дали повод некоторым ехидным рецензентам "переименовать" картину в "Мужчина, женщина и автомобиль". Так или иначе, лента 1966 года до сих пор не устарела. И грациозные авто ее только украшают.

"Форд Мустанг" из фильма "Мужчина и женщина" (1966)

"Форд" из "Смертельной гонки" (2008): боевой

Мрачноватый герой боевиков Джейсон Стэйтем, "цитаты" которого стали мемом, в 2008 году снялся в напряженном фантастическом триллере "Смертельная гонка", где он носится на модифицированной версии Ford Mustang: на этом бронированном авто пушек и пулеметов больше, чем на танке.

По сюжету, трехкратного чемпиона гонок NASCAR специально посадили в тюрьму по подложному обвинению в убийстве, чтобы он принял участие в запрещенных смертельных гонках с головорезами. По ходу соревнования можно выводить соперников из строя при помощи оружия. И это даже приветствуется.

"Форд" из "Смертельной гонки" (2008): вооружен до зубов

"Форд" из ленты "Тупой и еще тупее" (1994): смешной

Никто не ожидал, что американская комедия про двух оболтусов (Джим Керри, Джефф Дэниелс) соберет при 17-миллионном бюджете $247 млн прибыли. В этом успехе и их машинка сыграла определенную роль.

Автомобиль Гарри и Ллойда, на котором приятели отправились в Аспен, чтобы вернуть потерянный в аэропорту чемодан с деньгами, выглядел, как… пес. Под "собакой" скрывался микроавтобус Ford Econoline. В него была заложена куча приколов. Например, у него задняя лапа приподнималась, когда нужно заправить тачку. А как у этого Ford Econoline разеваются уши на скорости — загляденье!

Безусловно, это самый смешной "Форд" в мировом кинематографе!

Ford Econoline из фильма "Тупой и еще тупее": забавный пес

"Форд" из фильма "Я легенда" (2007): охотничий

Подполковник медицинской службы американской армии Роберт Невилл (Уилл Смит) живет в Нью-Йорке будущего, занимаясь патрулированием улиц и пополнением припасов из пустых зданий. Вирус сделал из людей и зверей — зомби. У Невилла – иммунитет.

Попытки найти других "нормальных" выживших с помощью радиосвязи — пока безуспешны. Его единственным другом является немецкая овчарка по кличке Сэм и автомобиль Ford Shelby GT500 SVT, на котором он охотится за оленями. Надо сказать, очень красивый.

Единственный уцелевший на съемках этого фильма автомобиль продали потом за $85 тысяч.

"Форд" из фильма "Я легенда" (2007)

"Форд" из фильма "Безумный Макс" (1979): постапокалиптический

Атмосфера в этой австралийской антиутопической картине близка предыдущей.

Планета Земля превратилась в пустыню из-за ядерных войн и кризисов. Дефицит топлива, еды и человечности: юридическое право исчезло – царит анархия. Но по пескам гоняет член Основного Силового патруля – Макс Рокатански (Мел Гибсон), пытаясь сохранить остатки правопорядка.

Бандиты убивают его семью. С этого момента Макс начинает мстить шайкам мотоциклистов. Для этого он берет самую могучую тачку ОСП — Ford Falcon XB с форсированным двигателем. Отныне преступникам не спастись от Безумного Макса, как стали теперь звать Рокатански.

Тачка выглядит внушительно, но специалисты по авто иногда иронично спрашивают в статьях: зачем нагнетатель на капоте? Песка набрать в пустыне? Придираются, в общем. Что не помешало австралийской франшизе раз за разом собирать огромные кассы в прокате. Своим грозным видом машина вполне отражает железный характер "воина дороги".

"Форд" из "Безумного Макса" (1979)

"Форд" из фильма "Трансформеры" (2007): футуристический

Более современная модель Ford Mustang 5, если быть точным, то это Saleen S281 Extreme, сыграла злобного инопланетного робота-трансформера, а именно – десептикона Баррикейда в фильме великого и ужасного режиссера Майкла Бэя "Трансформеры" (2007).

Картина дала старт успешной франшизе: чем более нещадно критики разносили в пух и прах очередное творение Бэя, тем более астрономические суммы его фильмы собирали в прокате. Сцены боев и спецэффекты вышли в его научно-фантастических боевиках на новый уровень.

В этом авто спрятан перевертыш: десептикон-тварь прикидывается полицейской машиной, а на самом деле он – злодей-убийца. А вы думали, все так просто?