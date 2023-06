Смогли извлечь голос Джона Леннона: Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

Название композиции держат в секрете. Речь может идти о записи, которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно

Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian.

Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.

По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года.

The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Маккартни сообщил, что песня была отложена, потому что Джордж Харрисон, соло-гитарист The Beatles, назвал ее "чушью" и отказался работать над ней.

После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.

