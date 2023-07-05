В России "выделили миллиарды" на производство чипов: почему это станет очередным провалом

Страна-агрессор окончательно "застряла в 90-х" в этом сегменте, но все еще мечтает о "суверенных процессорах".

Российское министерство промышленной торговли с гордостью заявило, что пять неназванных компаний получат почти 10 млрд рублей на разработку технологий по производству процессоров 250-65 нм, сообщает Cnews. Соответствующие тендеры появились на сайте государственных закупок.

Описания требований выглядят заковыристо и примерно так: "Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 250-65 нм". При этом следует учитывать, что ведущие мировые производители уже переходят в режим производства процессоров по 2 нм техпроцессу. Из тендерных документов следует, что первые результаты Минторг РФ планирует получить уже через два-три года.

Почему у РФ нет своих современных процессоров

С момента развала СССР современная Россия за все эти годы при всех своих возможностях так и не смогла наладить производство собственных современных чипов и микросхем. Там существует предприятие "Микрон", которое живет и обеспечивает "военку" древними чипами на 180-90 нм, которые являются технологиями 30-ти летней давности.

Некоторые россияне обвиняют во всем экс-президента Бориса Ельцина, который двигал Россию в сторону Запада под лозунгом "купим все там за нефть и газ". Но даже за 23 года правления Владимира Путина страна не озаботилась как разработкой своих технологий или литографического оборудования для производства процессоров, так и его закупкой за рубежом, когда РФ еще не была под санкциями.

В итоге российский "Микрон" продолжает клепать древние советские чипы на 90 нм и даже "опытные образцы" по топологии 65 нм, которые все еще годятся для некоторого военного оборудования и ракет, но никак не применимы для современной техники. Про использование в обычных компьютерах или смартфонах вообще речь не идет.

Тот самый завод "Микрон" в Зеленограде, где производят древние чипы времен СССР Фото: Скриншот

Почему РФ срочно нужны свои чипы

Несмотря на возможность производить хоть какие-то процессоры нужно понимать, что современное военное оборудование не может быть конкурентноспособным, если основывается на таких устаревших технологиях. Не может быть и речи про суперточные ракеты, военный ИИ, дроны или лазерное оружие, если вы не способны производить или купить необходимое количество именно современных процессоров и микросхем. Такое оружие на старых технологиях не поддержит ни свою армию и никому не будет нужно на высококонкурентном рынке вооружений.

Конечно, многие годы РФ активно закупало необходимые процессоры на Западе, но с 2014 года делать это все сложнее, а начиная с 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину вообще почти невозможно. Китай, в свою очередь, сам страдает от санкций США, и, хотя имеет в своем распоряжении линии по производству процессоров по 28 нм техпроцессу, но озабочен своими проблемами и не имеет большого объема для продаж в Россию. Хотя через подставные фирмы страна-агрессор все еще закупает чипы в КНР, но их явно не достаточно, чтобы покрыть дефицит с учетом нападения на Украину.

SEG Plaza - крупнейший радиорынок в Китай, где через подставные фирмы РФ может еще купить немного современных чипов Фото: Getty

Почему у РФ не будет "суверенных процессоров"

Все очень просто. В мире существует всего три страны, которые контролируют технологии, необходимые для развития прогресса в производстве процессоров: США, Нидерланды и Япония. Именно они владеют технологией и промышленными установками литографического оборудования, без которого невозможно производить чипы.

Нидерланды и Япония на мощностях компаний ASML, Nikon и Canon создают литографические машины, а США обеспечивает их необходимым программным обеспечением. Эти три страны продают оборудование только избранным и на сегодня все производство современных процессоров вне территорий этих держав находится в Южной Корее (у Samsung) и нескольких заводов на Тайване (включая всем известную TSMC).

В свое время материковый Китай сумел заполучить необходимые технологии и оборудование, но в связи многолетней политикой сдерживания со стороны США остановился в развитии чипов на уровне 28 нм, тогда как TSMC рапортует о запуске производства процессоров на 2 нм. Даже если Россия предложит немыслимые деньги за подобное современное литографическое оборудование, то конгломерат из трех стран просто не продадут РФ это оборудование.

Без этого литографического оборудования от ASML производство чипов просто невозможно Фото: ASML

Остается один вариант: идти на поклон в Китай и предлагать любые деньги за 28 нм техпроцесс и оборудование к нему. Но, поскольку на сайте Минторга появился такой госзаказ с указанием характеристик "250-65 нм", то можно предположить, что КНР не отдаст современное оборудование, а может поделиться ненужными уже Поднебесной устаревшими линиями в обмен на огромные деньги или очередную "долгосрочную аренду" территорий Сибири.

Так что, если через два года в лентах новостей из РФ появится сообщение о "суверенном чипе", то можно смело делать вывод, что создан он по старым западным технологиям на китайском устаревшем оборудовании, а деньги на "отечественную разработку" успешно освоены чиновниками, приближенными к Путину.

Ранее Фокус писал, что "лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm. Эксперты протестировали оба процессора.