РЭБ России больше не страшна: Украина получит улучшенные дроны RQ-35 Heidrun (видео)

По некоторым данным, Германия пришлет нам 80 таких модернизированных датских БПЛА через компанию Dynamit Nobel Defense. Но сроки поставки держатся в секрете, как и обновленная конфигурация БПЛА.

Германия предоставит Украине разведывательные беспилотники RQ-35 Heidrun с модернизированными системами защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы. Как сообщает сайт UAS Vision, ссылаясь на заявление от Офиса канцлера, решение уже принято, но сроки и количество поставок пока неизвестны.

Впрочем, если верить информации с авторитетного немецкого портала Soldat und Technik, Украина должна в скором времени получить 80 штук этих разведывательных дронов. Поставками будет заниматься немецкая компания Dynamit Nobel Defense, которая уже подписала соглашение с производителем беспилотников – датской Sky-Watch. Сотрудничество между двумя компаниями направлено на интеграцию беспилотника RQ-35 Heidrun с цифровыми технологиями "датчик-стрелок", разработанными DND. Кроме того, DND будет играть роль партнера Sky-Watch по сбыту.

Беспилотник RQ -35 Heidrun предназначен для ведения маловысотной разведки, наблюдения и рекогносцировки. ВСУ уже закупали эти дроны через фонд United24 при поддержке актера из "Звездных Войн" Марка Хэмилла. Осенью 2022 года Марк Хэмилл стал амбассадором проекта United24, который предназначен для сбора денег на нужды ВСУ. Актер восхитился мужеством украинцев во время войны. Средства на покупку беспилотника в размере 6,1 млн гривен удалось собрать через приложение "Воздушная тревога".

Нашим бойцам очень понравился этот беспилотник, а производитель, получив реальные отзывы с поля боя, модернизировал его улучшенной защитой от РЭБ. Конечно, данные по модернизации засекречены, но инженеры компании отмечают, что теперь RQ-35 Heidrun может летать в воздушном пространстве, где отсутствует сигнал GPS.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Время развертывания: 5 мин.

Время полета: 90 мин.

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг

Обзор камеры: 360 градусов

Скорость: 60 км/ч

Потолок высоты: 3,5 км

Дальность управления: 10-12 км (визуально), до 30 км (через трекерную антенну);

Ранее Фокус рассказывал, что украинские военные показали антидроновую систему в бою. Устройство позволяет солдатам приземлять беспилотники оккупантов на открытой местности и изнутри помещений.