Удары дронами по Москве эффективнее контрнаступления ВСУ в Украине, — The HILL

Такие атаки показывают слабость Путина и пугают элиту, но также не нравятся Западу, который не желает видеть взрывы в "мирных российских городах".

Украина решила перенести боевые действия на российскую территорию с помощью дронов-камикадзе, значительно увеличив атаки на города в глубоком тылу, пишет влиятельное вашингтонское издание The HILL, которое имеет доступ к осведомленным источникам в Капитолии. Это поможет усилить внутреннее давление на граждан страны-агрессора и вызывает недовольство местных элит, но также увеличивает недовольство западных партнеров Украины.

"В некотором смысле удары беспилотников по российским городам более эффективны, чем то, что Украина может сделать в контрнаступлении, потому что там Украина все еще воюет на своей суверенной территории, — сказал The Hill Михал Барановский, управляющий директор German Marshall Fund East. — Украинцы, по сути, пытаются показать российской элите, что за действия Путина приходится платить, и во многих отношениях это оказывает большее давление, чем смерти россиян на фронте, ведь элите в Москве на них наплевать".

Удары беспилотников по Москве, начавшиеся еще в мае (например, атака Кремля), были направлены в основном на стратегические объекты. На этой неделе Москва подверглась двум ударам беспилотников в течение двух дней. И хотя в результате ударов не было значительных жертв, однако есть признаки того, что они спровоцировали панику среди российских олигархов.

Атака украинского дрона на Кремль Фото: скриншот

При запуске своих дронов-камикадзе на Москву и военные объекты вокруг нее Украина полагается на сеть агентов-диверсантов, считает издание. Именно они, по-видимому, используют дроны-камикадзе "Бобер" с радиусом действия не менее 800 км. И Украина запускает их не только по Москве, но и по ближайшим к границе регионам, а так же на базы россиян в оккупированном Крыму.

Действия агентов могут подстегнуть Кремль и российское общество к любимой игре – поиску "врагов народа", считают журналисты издания. Они приводят комментарий известного пропагандиста, называющего себя "военным корреспондентом", Александра Коца — он написал в своем Telegram-канале: "способ борьбы с такой угрозой только один — методичное выявление и задержание украинских агентов и им сочувствующих". Тем не менее Матье Булег, научный сотрудник программы России и Евразии в Chatham House, сказал, что ликвидировать сеть теневых операций бывает непросто и история это доказывала не раз.

"Мы знаем, что украинские агенты проникли на территорию России с первого дня нападения", — сказал Булег. "Они проводят классические операции по проникновению и подрывной деятельности, которые мы видели на протяжении всех войн в истории".

Эпичная реакция на атаку дрона в Москва-Сити

Но у тактики ударами дронов-камикадзе по российским городам есть и обратная сторона медали. Из-за того, что российское ПВО и системы РЭБ плохо справляются с беспилотниками, они падают на жилые дома. Матье Булег говорит, что его беспокоят критики в правительствах западных союзников, которые "все чаще начинают искать предлоги, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией".

"Это война. Украинцы находятся в состоянии войны и в экзистенциальной борьбе за выживание своей нации и своего народа", — отмечает Матье Булег. "И они используют все, что сочтут нужным, чтобы попытаться продолжить эту борьбу", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что арендаторы начали покидать небоскребы "Москва-Сити" после атаки дронов. За последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне "IQ-квартал".

В Госдуме РФ уже призывают нанести удар по "Родине-матери" в Киеве в качестве мести за "Москва-Сити". По словам российского депутата Гурулев, башня "Москва-Сити" является символом столицы и процветающей России, которой, по его утверждению, Украина предположительно завидует.

Но для ВСУ Москва уже не предел. Украинцы собирают дальнобойные ударные дроны "Довбуш Т20" и "Котыгорошко".