Польша сделает еще больше дронов Warmate и FlyEye, помогающих ВСУ истреблять оккупантов

Группа WB значительно усилит сборку разведывательных дронов и барражирующих боеприпасов для Украины.

Польша планирует в 2024 году вдвое увеличить производство барражирующих боеприпасов Warmate и в два с половиной раза беспилотных авиационных комплексов FlyEye, сообщает Defence24. Эти дроны активно используют Силы обороны Украины на поле боя.

Уже до конца года WB Electronics хочет выйти на показатель производства в 80 разведывательных комплексов FlyEye в год. В каждый из комплексов входит 3-4 беспилотника для разведки. Это значит, что в течение всего этого года поляки соберут до 320 подобных беспилотников. В месяц пока удается собрать 26-27 дронов. А в следующем году производитель увеличит производство этих систем до 200 штук или 600-800 дронов разведки.

ВСУ активно использует FlyEye для разведки позиций оккупантов Фото: Скриншот

Каждый дрон FlyEye представляет собой среднеразмерный БПЛА, выполненный из композитных материалов. Он имеет длину 1,8 метра, размах крыльев 3,6 метра и вес 11 килограммов. Дрон приводится в движение электродвигателем и может развивать скорость до 120 километров в час. Максимальная продолжительность полета составляет 2,5 часа.

FlyEye оснащен двумя камерами: оптической и инфракрасной. Оптическая камера может передавать изображения в реальном времени на наземную станцию управления. Инфракрасная камера может использоваться для наблюдения в ночных условиях.

Украинские военные использовали этот беспилотник с начала нападения России и FlyEye помогает выявлять и обезвреживать российские зенитные ракетные комплексы и другую технику и цели.

Использование дрона FlyEye

Так же WB Electronics хочет расширить производство своих дронов-камикадзе Warmate. В этом году планируется собрать 2000 единиц этих барражирующих боеприпасов, в следующем увеличить показатель как минимум вдвое – 4000 штук.

Дрон-камикадзе Warmate весит 12 кг, имеет длину 1,2 м и размах крыльев 2,4 м. Warmate может нести 4 кг взрывчатки и способен лететь со скоростью до 110 км/ч на расстояние до 10 км. Он может быть запущен с ручной катапульты или с платформы на джипе. Warmate оснащен инфракрасной или оптической системой наведения, которая позволяет ему поражать цели в любое время суток.

Подробнее о дроне-камикадзе Warmate

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ получат сотни ударных дронов Vampire. Беспилотники, которые развивают скорость до 40 километров в час, будут атаковать российские войска, уничтожая боевую технику и оборонительные сооружения.

А Индия может заинтересоваться украинскими морскими дронами. Индию всегда интересовало современное вооружение и оборонные системы, а Украина имеет соответствующие проекты.