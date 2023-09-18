Армии РФ передадут "клоны" дронов Switchblade для испытаний в Украине: чем опасны для ВСУ

Беспилотник, вооруженный взрывчаткой, может подняться на 200 метров в небо и пролететь до 30 километров, утверждают разработчики.

Российские оккупанты собираются испытать в Украине новую модель дронов-камикадзе из композитных материалов под названием "БАС-80", которые могут нести до 500 грамм взрывчатки и запускаются из специального тубуса с помощью порохового заряда. Об этом рассказал российскому агентству РИА Новости генеральный директор компании по разработке БПЛА НПО "Андроидные технологии" Евгений Дудоров.

Он отметил, что композитные материалы сделали "БАС-80" максимально легким и компактным. Дрон весит 1,7 кг, а благодаря конструкции складного крыла его можно упаковать в трубку для переноски оператором. Стоит отметить, что по своей конструкции и внешнему виду "БАС-80" выглядит как копия американского барражирующего боеприпаса Switchblade-300, которые украинские войска применяют против ВС РФ с 2022 года.

Базовую грузоподъемность дрона в 500 грамм собираются в будущем увеличить до 2 килограммов. Беспилотник развивает скорость до 130 км/ч, поднимается на высоту в 200 метров и может пролететь 30 километров, утверждают разработчики.

Представители НПО "Андроидные технологии" уже передали дроны группе "Царские волки", которую возглавляет бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Эта группа якобы занимается обеспечением высокотехнологичной техникой и ее обслуживанием армии РФ и подразделений боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее стало известно, что Россия ставит перед собой грандиозный план по сбору 50 000 беспилотников за ближайшие 7 лет. Эксперты сомневаются в том, что у страны-агрессора это получится — скажется нехватка специалистов и давление санкций на поставку электронных компонентов. С конца февраля и на начало сентября этого года Россия потеряла в Украине около 300 разведывательных беспилотников, а всего с начала нападения на Украину ПВО ВСУ сбили 4650 российских БПЛА.

Тем временем оккупанты готовятся к зиме и срочно ищут различные комплектующие в Китае для своих беспилотников. В августе несколько китайских городов посетила группа предпринимателей из компании "Аэротэк" (разрабатывает и производит беспилотную технику). Они вели переговоры о массовой закупке БПЛА для военных нужд, и дроны нужны были срочно. Как выяснило медиа, 51% "Аэротэк" владеет Даниил Худяков — сын депутата Рязанской городской думы от партии "Единая Россия".