Армию Израиля усилят новейшие дроны-камикадзе Spike Firefly: в чем их особенность (видео)
Беспилотник-камикадзе может выполнять не только ударную, но и разведывательную функцию в условиях плотной городской застройки.
Израильские солдаты улучшают свои умения обращаться с дронами-камикадзе Spike в уменьшенной версии Firefly, которые созданы для уничтожения пехоты в укрытиях и легкой техники противника. Об этом сообщает Breaking Defense.
Беспилотник-камикадзе Spike Firefly создан израильским оборонным гигантом Rafael и предназначен для ведения боя на ближней дистанции для городских или сложных боевых действий, с которыми Израиль столкнулся на своих границах, а теперь и на Западном Берегу. С точки зрения ЦАХАЛа, подобные барражирующие боеприпасы меньшего размера могут в конечном итоге стать настолько повсеместными для пехотных подразделений, что станут похожими на минометы или другое стандартное оружие для взводов и рот.
FireFly впервые был использован в подразделениях специального назначения, а теперь он используется в подразделениях общей пехоты. Армия обороны Израиля и раньше рассматривала возможность использования барражирующих боеприпасов для пехоты, начиная с 2016 года, когда в сообщениях говорилось, что она рассматривает возможность использования квадрокоптера IAI Rotem.
Сегодня будущие инструкторы также проходят обучение концепции действий с дроном, чтобы они могли обучать солдат в своих подразделениях. Идея состоит в ом, что в каждом подразделении ротного уровня может быть несколько операторов, обладающих навыками использования боеприпасов. На данный момент на небольших курсах прошли обучение несколько десятков пользователей.
Spike Firefly может быть не только дроном-камикадзе, но и дроном-разведчиком. Общая компоновка Firefly весьма нестандартна и состоит из трех сегментов — верхнего, нижнего и комплекта оптики. Лопости сконструированы так, чтобы складываться при хранении дрона, чтобы уменьшить занимаемую им площадь при транспортировке. Беспилотник помещается в прочный чехол и может переноситься пехотинцем за спиной. Двигательная установка полностью электрическая и состоит из съемного/заменяемого аккумуляторного блока, который обеспечивает автономность в течение относительно короткого периода в 15 минут (30 минут без боезапаса, со вторым аккумуляторным блоком в режиме разведки).
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