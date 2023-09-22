Армию Израиля усилят новейшие дроны-камикадзе Spike Firefly: в чем их особенность (видео)

Беспилотник-камикадзе может выполнять не только ударную, но и разведывательную функцию в условиях плотной городской застройки.

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Израильские солдаты улучшают свои умения обращаться с дронами-камикадзе Spike в уменьшенной версии Firefly, которые созданы для уничтожения пехоты в укрытиях и легкой техники противника. Об этом сообщает Breaking Defense.

Беспилотник-камикадзе Spike Firefly создан израильским оборонным гигантом Rafael и предназначен для ведения боя на ближней дистанции для городских или сложных боевых действий, с которыми Израиль столкнулся на своих границах, а теперь и на Западном Берегу. С точки зрения ЦАХАЛа, подобные барражирующие боеприпасы меньшего размера могут в конечном итоге стать настолько повсеместными для пехотных подразделений, что станут похожими на минометы или другое стандартное оружие для взводов и рот.

Интерфейс управления дроном Spike Firefly Фото: Rafael Advanced Defense Systems

FireFly впервые был использован в подразделениях специального назначения, а теперь он используется в подразделениях общей пехоты. Армия обороны Израиля и раньше рассматривала возможность использования барражирующих боеприпасов для пехоты, начиная с 2016 года, когда в сообщениях говорилось, что она рассматривает возможность использования квадрокоптера IAI Rotem.

Сегодня будущие инструкторы также проходят обучение концепции действий с дроном, чтобы они могли обучать солдат в своих подразделениях. Идея состоит в ом, что в каждом подразделении ротного уровня может быть несколько операторов, обладающих навыками использования боеприпасов. На данный момент на небольших курсах прошли обучение несколько десятков пользователей.

Армия США учится применять дроны Spike Firefly

Spike Firefly может быть не только дроном-камикадзе, но и дроном-разведчиком. Общая компоновка Firefly весьма нестандартна и состоит из трех сегментов — верхнего, нижнего и комплекта оптики. Лопости сконструированы так, чтобы складываться при хранении дрона, чтобы уменьшить занимаемую им площадь при транспортировке. Беспилотник помещается в прочный чехол и может переноситься пехотинцем за спиной. Двигательная установка полностью электрическая и состоит из съемного/заменяемого аккумуляторного блока, который обеспечивает автономность в течение относительно короткого периода в 15 минут (30 минут без боезапаса, со вторым аккумуляторным блоком в режиме разведки).

Использование дрона-камикадзе Spike Firefly

Ранее Фокус рассказывал, как израильские дроны Spike теснят Javelin на поле боя. Чем израильский ПТРК лучше американского и неужели у США нет ничего лучше?