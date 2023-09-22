Армію Ізраїлю посилять новітні дрони-камікадзе Spike Firefly: у чому їхня особливість (відео)
Безпілотник-камікадзе може виконувати не тільки ударну, а й розвідувальну функцію в умовах щільної міської забудови.
Ізраїльські солдати покращують свої вміння поводитися з дронами-камікадзе Spike у зменшеній версії Firefly, які створені для знищення піхоти в укриттях і легкої техніки противника. Про це повідомляє Breaking Defense.
Безпілотник-камікадзе Spike Firefly створений ізраїльським оборонним гігантом Rafael і призначений для ведення бою на ближній дистанції для міських або складних бойових дій, з якими Ізраїль зіткнувся на своїх кордонах, а тепер і на Західному Березі. З погляду ЦАХАЛу, подібні баражувальні боєприпаси меншого розміру можуть в кінцевому підсумку стати настільки повсюдними для піхотних підрозділів, що стануть схожими на міномети або іншу стандартну зброю для взводів і рот.
FireFly вперше був використаний у підрозділах спеціального призначення, а тепер він використовується в підрозділах загальної піхоти. Армія оборони Ізраїлю і раніше розглядала можливість використання баражувальних боєприпасів для піхоти, починаючи з 2016 року, коли в повідомленнях йшлося про те, що вона розглядає можливість використання квадрокоптера IAI Rotem.
Сьогодні майбутні інструктори також проходять навчання концепції дій з дроном, щоб вони могли навчати солдатів у своїх підрозділах. Ідея полягає в тому, що в кожному підрозділі ротного рівня може бути кілька операторів, які володіють навичками використання боєприпасів. Наразі на невеликих курсах пройшли навчання кілька десятків користувачів.
Spike Firefly може бути не тільки дроном-камікадзе, а й дроном-розвідником. Загальна компоновка Firefly вельми нестандартна і складається з трьох сегментів — верхнього, нижнього і комплекту оптики. Лопості сконструйовані так, щоб складатися під час зберігання дрона, щоб зменшити займану ним площу під час транспортування. Безпілотник поміщається в міцний чохол і може переноситися піхотинцем за спиною. Рухова установка повністю електрична і складається зі знімного/замінного акумуляторного блоку, який забезпечує автономність протягом відносно короткого періоду в 15 хвилин (30 хвилин без боєзапасу, з другим акумуляторним блоком у режимі розвідки).
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