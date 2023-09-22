Армію Ізраїлю посилять новітні дрони-камікадзе Spike Firefly: у чому їхня особливість (відео)

Безпілотник-камікадзе може виконувати не тільки ударну, а й розвідувальну функцію в умовах щільної міської забудови.

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Ізраїльські солдати покращують свої вміння поводитися з дронами-камікадзе Spike у зменшеній версії Firefly, які створені для знищення піхоти в укриттях і легкої техніки противника. Про це повідомляє Breaking Defense.

Безпілотник-камікадзе Spike Firefly створений ізраїльським оборонним гігантом Rafael і призначений для ведення бою на ближній дистанції для міських або складних бойових дій, з якими Ізраїль зіткнувся на своїх кордонах, а тепер і на Західному Березі. З погляду ЦАХАЛу, подібні баражувальні боєприпаси меншого розміру можуть в кінцевому підсумку стати настільки повсюдними для піхотних підрозділів, що стануть схожими на міномети або іншу стандартну зброю для взводів і рот.

Інтерфейс керування дроном Spike Firefly Фото: Rafael Advanced Defense Systems

FireFly вперше був використаний у підрозділах спеціального призначення, а тепер він використовується в підрозділах загальної піхоти. Армія оборони Ізраїлю і раніше розглядала можливість використання баражувальних боєприпасів для піхоти, починаючи з 2016 року, коли в повідомленнях йшлося про те, що вона розглядає можливість використання квадрокоптера IAI Rotem.

Сьогодні майбутні інструктори також проходять навчання концепції дій з дроном, щоб вони могли навчати солдатів у своїх підрозділах. Ідея полягає в тому, що в кожному підрозділі ротного рівня може бути кілька операторів, які володіють навичками використання боєприпасів. Наразі на невеликих курсах пройшли навчання кілька десятків користувачів.

Армія США вчиться застосовувати дрони Spike Firefly

Spike Firefly може бути не тільки дроном-камікадзе, а й дроном-розвідником. Загальна компоновка Firefly вельми нестандартна і складається з трьох сегментів — верхнього, нижнього і комплекту оптики. Лопості сконструйовані так, щоб складатися під час зберігання дрона, щоб зменшити займану ним площу під час транспортування. Безпілотник поміщається в міцний чохол і може переноситися піхотинцем за спиною. Рухова установка повністю електрична і складається зі знімного/замінного акумуляторного блоку, який забезпечує автономність протягом відносно короткого періоду в 15 хвилин (30 хвилин без боєзапасу, з другим акумуляторним блоком у режимі розвідки).

Використання дрона-камікадзе Spike Firefly

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