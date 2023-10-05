ВСУ взяли в плен группу россиян с помощью дрона: оккупанты пытались убить своих же

Российские войска обстреляли из миномета сослуживцев, которые решили сдаться на милость ВСУ, один из них погиб в результате взрыва.

Украинские военные убедили российских солдат под Андреевкой сдаться, озвучив им предложение с помощью дрона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады Украины рассказали журналистам, что после того, как они отбили большую часть села, некоторые российские солдаты все еще прятались в доме. Украинцы хотели, чтобы оккупанты остались живыми, чтобы позже обменять их на своих товарищей, поэтому решили отправить им сообщение. Командир батальона бригады с позывным "Слип" записал аудио сообщение и направил к дому дрон с динамиком.

"Российские военнослужащие, ваши командиры убиты. Вы окружены. Мы предлагаем вам шанс сдаться. У вас будет еда и вода, вас не будут пытать и вы пойдете на обмен. Даем вам 10 минут для решения, а если откажетесь, ты вы будете уничтожены", — таким было сообщение с дрона.

Сдающиеся в плен российские солдаты под Андреевкой Фото: Скриншот

Вскоре после того, как сообщение было доставлено, трое российских солдат вышли из своего укрытия и пошли с поднятыми руками. Но когда украинские бойцы подошли, то россияне открыли огонь из миномета, убив одного из своих бойцов. В 3-ей штурмовой бригаде предполагают, что оккупанты решили накрыть одним ударом и капитулянтов и бойцов ВСУ. К счастью, все остальные, в том числе и украинские солдаты, остались живы.

Позже воины показали уникальные кадры, снятые в Андреевке камерой GoPro. В бригаде рассказали, что ВС РФ пытались сдерживать наступление Сил обороны с помощью минометного обстрела.

Ранее Фокус сообщал, что освобождение Андреевки, которое имеет важное значение для дальнейшего продвижения на Бахмут, подтвердил Генштаб ВСУ. Добавили, что украинские бойцы проводят наступательную операцию в районе Вербово Запорожской области на Мелитопольском направлении и продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражения по тылам врага на Херсонском направлении.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что по словам представителя Восточной группы войск Ильи Евлаша, ВСУ заставили оккупантов отойти с позиций у Миньковки и Дубово-Васильевки возле Бахмута.