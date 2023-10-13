ЕС заставил соцсеть Маска удалить сотни аккаунтов, связанных с движением ХАМАС, — СМИ

По информации Еврокомиссии, владелец соцсети Х Илон Маск и его менеджмент были предупреждены о больших штрафах при несоблюдении требований европейского цифрового закона.

Социальная сеть Х (Twitter), принадлежащая Илону Маску, по требованию Евросоюза удалила сотню аккаунтов, связанных с радикальным движением ХАМАС, а также десятки тысяч комментариев. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на письмо генерального директора платформы Х Линды Яккарино.

Это письмо стало ответом топ-менеджмента соцсети на обращение комиссара Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретона, в котором он обратился к владельцу Х Илону Маску с требованием соблюдать закон о цифровой безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

"ЕС имеет основания полагать, что социальная сеть используется для распространения незаконного контента и дезинформации. За нарушение нового закона соцсетям грозят крупные штрафы", — предупредил еврокомиссар бизнесмена.

Он призвал обеспечить "быстрый, точный и полный ответ" на просьбу связаться с Европолом, полицейским органом ЕС и "соответствующими правоохранительными органами" в течение ближайших суток.

Письмо Илону Маску по поводу дезинформации об Израиле и нападении ХАМАСа Фото: Из открытых источников

При этом Бретон подчеркнул, что согласно закону о цифровой безопасности, который вступил в силу 25 августа 2023 года, социальные сети обязаны тщательно модерировать публикуемый контент. Бретон напомнил Маску, что ему необходимо иметь "пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий для борьбы с рисками, возникающими из-за дезинформации".

Владелец Х, как пишет Guardian, был предупрежден еврочиновником, что если он не выполнит требования, ему может грозить штраф в размере 6% от его доходов от X.

В ответе гендиректора Х она сообщает, что после нападения ХАМАС на Израиль в соцсети Х был создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию.

"У Х нет места террористическим организациям или экстремистским группам, которые используют насилие", — говорится в письме.

Изменения в Twitter, сделанные Маском