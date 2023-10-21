Будет обнаруживать вражеские БПЛА: украинские разработчики создали устройство "Шукач" (фото)

Новое устройство может обнаруживать российский беспилотник на расстоянии более трех километров. Оно имеет необходимые дополнительные функции световой и звуковой сигнализации, рассказал разработчик.

В Украине создали устройство, которое обнаруживает вражеские беспилотные летательные аппараты. Оно получило название "Шукач". Об этом сообщил разработчик Роман Рубан на своей странице в Facebook.

"Я доделал устройство по обнаружению БПЛА! "Шукач", — сказал Роман Рубан.

По его словам, российский беспилотник можно будет найти с помощью антенны с углом обнаружения 8 градусов. В частности, он отметил, что это является уникальным свойством с точным обнаружением излучения.

Кроме этого, устройство "Шукач" может обнаруживать свою цель на расстоянии более трех километров. Он имеет все необходимые дополнительные функции световой и звуковой сигнализации. Также "Искатель" работает в диапазоне 2,4 гГц с антенной, крепление которой быстросъемное, его можно менять за несколько минут с одной широкой на вторую узкую антенну. Зато антенна на 2,4 производится вручную и имеет высокое усиление в районе 15-16 Дб и КСВ 1,2.

Разработчик добавил, что новое устройство уже прошло все испытания.

Устройство "Шукач"

Напомним, 9 октября соучредитель IT-компании Falcons Егор рассказал о пеленгаторе ETER, который может перехватывать сигналы российских беспилотников и другие некоторые устройства, которые излучают радиоволны. В частности, разработчики изготовили более десяти таких комплексов, которые передадут подразделениям ВСУ. Он рассказал, что пеленгатор ETER состоит из трех пеленгаторов, радиомодуля, системы связи и системы автономного питания, установочного комплекта для установки антенно-фидерных систем.

В июле стало известно, что Украина разработала собственную систему противовоздушной обороны. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, установка имеет среднюю дальность. Кроме этого, к системе ПВО разработали ракеты.