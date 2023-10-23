Реестр "Оберег" уже работает в Украине: какие данные собирают и как ТЦК проверяют мужчин
Система "Оберег" содержит информацию о военнообязанных, включая персональные данные, контактную информацию, данные о родителях, образовании, семейном положении и т. д.
Появление системы "Оберег" позволит вести воинский учет в Украине в электронном режиме. А в перспективе украинцы смогут получать повестки онлайн. Фокус собрал актуальную информацию о том, как будет работать э-реестр.
Согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всем этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Как пишет "24 канал", по некоторой информации, электронный реестр военнообязанных уже работает в некоторых регионах Украины и на фронте.
Сами граждане Украины смогут получить доступ к системе через приложение "Дія": они смогут предоставить свои данные в электронном виде и проверить наличие информации о себе в реестре. Пока возможность получения повесток онлайн не реализована, поскольку для этого необходимо внести изменения в законодательство. Однако министр обороны Рустем Умеров планирует ввести подобную возможность в будущем.
Электронный реестр военнообязанных в Украине: какие данные в него войдут
В Украине с октября 2023 года заработал электронный реестр военнообязанных. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.
Он будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
- место жительства и пребывания;
- семейное положение, наличие детей;
- образование, профессия, место работы;
- состояние здоровья;
- служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;
- военно-учетная специальность;
- информация о родителях;
- данные об образовании;
- информация о заграничном паспорте;
- сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;
- данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;
- сведения об открытых исполнительных производствах.
Электронные карточки и информация в них о каждом человеке будет храниться в течение всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда проходит 105 лет с даты его рождения.
Из каких источников будут брать информацию для реестра "Оберег"
Источниками информации о военнообязанных мужчинах и женщинах в Украине послужат:
- РАГС;
- Миграционная служба;
- Налоговая инспекция;
- Госпогранслужба;
- Министерство образования и науки;
- Министерство здравоохранения;
- Пенсионный фонд Украины (данные по инвалидности);
- Офис Генерального прокурора;
- Государственная судебная администрация;
- Национальная полиция;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство юстиции;
- Министерство социальной политики (данные о ветеранах);
- Министерство водного транспорта и судоходства;
- Министерство гражданской авиации;
- другие государственных органов-держателей, информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.
Какие преимущества даст реестр:
- позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;
- позволит быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;
- улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
- упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.
Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.
Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.