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Реестр "Оберег" уже работает в Украине: какие данные собирают и как ТЦК проверяют мужчин

Александра Мандровская
Фото: armyinform.com.ua | Украина уже перешла к э-реестру военнообязанных, который будет содержать все необходимые данные о человеке

Система "Оберег" содержит информацию о военнообязанных, включая персональные данные, контактную информацию, данные о родителях, образовании, семейном положении и т. д.

Появление системы "Оберег" позволит вести воинский учет в Украине в электронном режиме. А в перспективе украинцы смогут получать повестки онлайн. Фокус собрал актуальную информацию о том, как будет работать э-реестр.

Согласно законопроекту №10062, программа будет содержать различную информацию о военнообязанных, включая их персональные данные и контактную информацию. Доступ ко всем этому получат сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Как пишет "24 канал", по некоторой информации, электронный реестр военнообязанных уже работает в некоторых регионах Украины и на фронте.

Сами граждане Украины смогут получить доступ к системе через приложение "Дія": они смогут предоставить свои данные в электронном виде и проверить наличие информации о себе в реестре. Пока возможность получения повесток онлайн не реализована, поскольку для этого необходимо внести изменения в законодательство. Однако министр обороны Рустем Умеров планирует ввести подобную возможность в будущем.

Электронный реестр военнообязанных в Украине: какие данные в него войдут

В Украине с октября 2023 года заработал электронный реестр военнообязанных. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.

Он будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:

  • ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
  • место жительства и пребывания;
  • семейное положение, наличие детей;
  • образование, профессия, место работы;
  • состояние здоровья;
  • служебные данные, в частности о результатах прохождения ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений;
  • военно-учетная специальность;
  • информация о родителях;
  • данные об образовании;
  • информация о заграничном паспорте;
  • сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;
  • данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;
  • сведения об открытых исполнительных производствах.

Электронные карточки и информация в них о каждом человеке будет храниться в течение всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда проходит 105 лет с даты его рождения.

Из каких источников будут брать информацию для реестра "Оберег"

Источниками информации о военнообязанных мужчинах и женщинах в Украине послужат:

  • РАГС;
  • Миграционная служба;
  • Налоговая инспекция;
  • Госпогранслужба;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство здравоохранения;
  • Пенсионный фонд Украины (данные по инвалидности);
  • Офис Генерального прокурора;
  • Государственная судебная администрация;
  • Национальная полиция;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство социальной политики (данные о ветеранах);
  • Министерство водного транспорта и судоходства;
  • Министерство гражданской авиации;
  • другие государственных органов-держателей, информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.

Какие преимущества даст реестр:

  • позволит избежать бюрократических и коррупционных процессов;
  • позволит быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;
  • улучшит взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
  • упростит процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.

Напомним, в начале октября в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.