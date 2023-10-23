"Мини-Герани расчистят путь для крылатых ракет": как РФ пугает дронами-"газонокосилками"

Россияне могут использовать новую версию Shahed-136, чтобы усилить удары по Украине, но ничего необычного в них нет, уверяют эксперты.

Во время массированной атаки на Киевскую область 21 октября россияне применили неизвестный ранее тип дронов-камикадзе. Российское медиа "Военная хроника" пишет, что этом могли быть уменьшенные версии иранских беспилотников Shahed — "мини-Герани".

На днях в сети появились фотографии обломков газового двигателя DLE 60 с беспилотника, который якобы упал в Киевской области. Такой можно свободно приобрести на китайской онлайн-площадке Aliexpress примерно за 18 тыс. грн. Он издает более высокий звук по сравнению с двигателями MD550, установленными на Shahed-136 и напоминает работающую газонокосилку.

Двигатель DLE 60 с дрона, упавшего под Киевом Фото: Telegram

Как заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, такие БПЛА оснащают двигателями, купленными в Китае, а затем начиняют несколькими килограммами взрывчатки. Несмотря на простоту конструкции, они все равно представляют угрозу для украинцев.

"Военная хроника" озвучила две версии того, что это мог быть за БПЛА. Первая: дроны "Италмас" (Изделие 54) от компании "Аэроскан" — она входит в группу Zala Aero и выпускает дроны-камикадзе "Ланцет". Как писали ранее, такой БПЛА представили в городе Ижевск в Удмуртской республике России в сентябре 2023 года и даже показали президенту Владимиру Путину. По внешнему виду двигатель действительно напоминает DLE 60.

В "Аэроскане" уверяют, что это полностью российская разработка, которая продолжает идею "Гераней" — ударных дронов-камикадзе с двигателями внутреннего сгорания. В этом случае топливо решили заливать прямо в крылья, чтобы увеличить его запас и дальность полета. Предполагается, что "Италмас" сможет преодолевать более 200 км и атаковать цели увеличенной боевой частью.

Генеральный конструктор компании "Аэроскан" Александр Захаров в сентябре заявил, что БПЛА "Италмас" почти готов к поставкам, ведь его испытания начались в январе 2023 года. Его главными целями станут артиллерия и бронетехника Сил обороны Украины, которые находятся довольно далеко от линии фронта и чувствуют себя в относительной безопасности.

Российский дрон "Италмас" напоминает Shahed-136 Фото: Скриншот

В комментарии Forbes американский эксперт по российским технологиям Сэмюэл Бендетт предположил, что "Италмас" может заполнить нишу между "Ланцетами" и "Шахедами", если имеет заявленную дальность полета. По данным СМИ, россияне используют в этих БПЛА процессоры Jetson TX2, выпускаемые в США, который, вероятно, поможет захватывать цели с помощью технологии искусственного интеллекта.

Согласно другой версии "Военной хроники", обломки двигателя принадлежат новой версии барражирующего боеприпаса "Герань-3". Конструктивно эти беспилотники, как считают, могут повторять иранские Shahed-131, младшую версию беспилотника Shahed-136. По данным российского медиа, "Герань-3" могут иметь боевую часть весом 25 кг, что меньше по сравннию с Shahed-136, но примерно такую же дальность полета.

Россияне уверяют, что тепловая сигнатура и общий уровень акустической и инфракрасной заметности у "Герани-3" намного ниже, чем у предшественников, поэтому такие дроны могут атаковать военные объекты ВСУ "без длительного планирования операций и тщательной подготовки". Предполагается, что цена производства БПЛА в три раза ниже, чем Shahed-136.

"Мини-Герани", пишет "Военная хроника", помогут усилить смешанные авиаудары по военным объектам и инфраструктуре в Украине, используя схему "дрон + дрон + крылатая ракета". По мнению аналитиков, поочередный запуск разных видов БПЛА поможет оккупантам отвлечь украинскую систему ПВО, чтобы расчистить путь для применения крылатых ракет "Калибр-НК", "Оникс", "Искандер" и Х-101.

"Такой подход позволит играть как с плотностью нанесения ударов, так и с их географией", — пишут россияне.

Украинский военный, эксперт по радиотехнологиям, связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов (Флеш) в Facebook отметил, что в российских дронах, атаковавших Киевскую область, нет ничего нового. По его мнению, это мог быть китайский коммерческий беспилотник Mugin-3.

Работа беспилотника Mugin-3

Сергей Бескрестнов добавил: как российские, так и украинские инженеры экспериментируют с разными типами ударных БПЛА. Сейчас же они прилагают основные усилия, чтобы снизить уровень шума и заметность летательных аппаратов для систем ПВО.

"При этом вопрос спутниковой навигации для БПЛА и ее подавление по всей стране, как и прежде, актуальный", — подытожил эксперт.

Стоит отметить, что вечером 22 октября ВС РФ запустили ударные дроны по Киеву, и жители нескольких районов слышали звук двигателя, похожий на газонокосилку. Его довольно легко отличить от более громкого двигателя Shahed, которые уже давно называют "мопедами".

В комментарии Фокусу Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что беспилотники нового типа не представляют большой угрозы. Их в России собирают из деталей, купленных на ALiExpress, и, вероятно, запускают для разведки, нанесения ударов или в качестве фальшивых целей. Украинская ПВО может сбивать их точно так же, как и другие беспилотники.