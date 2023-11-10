На фронте начали тестировать украинского робота Sirko: в чем он заменяет военных (фото)

Разработчики планируют робота Sirko оборудовать боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий, рассказал министр цифровой трансформации, Михаил Федоров.

Украинские военные начали тестировать на фронте наземный робот Sirko. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram.

"Наземный робот Sirko — тестируем на фронте беспилотные технологии с Brave1", — сказал Михаил Федоров.

Он отметил, что украинская разработка показала успешные результаты в боевых условиях и получила положительные отзывы от Вооруженных сил Украины. По его словам, также разработчики планируют оборудовать робота Sirko боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

Наземный робот UGV Sirko-S1: что о нем известно

Михаил Федоров отметил, что UGV Sirko-S1 — это универсальный наземный робот. Его создали участники оборонного кластера Brave1. Основная задача наземного робота заключается в помощи военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку российских позиций. В частности, с помощью робота можно безопасно доставлять боеприпасы или провизию бойцам, которые находятся в горячих точках. Максимальная полезная нагрузка машины — до 200 килограммов.

Наземный робот SIRKO

Напомним, в октябре кластер Brave1 назвал пять проектов, которые помогают украинским бойцам и приближают победу Украины. В частности, рассказали о таких разработках, как наземный боевой дрон Ironclad, платформу мониторинга Mantis Analytics, боевого робота "Ярость", цифровую радиостанцию HIMERA и маскировочный плащ-накидку.

Председатель наблюдательного совета ООО Научно-производственной компании "Sky Assist" Игорь Криничко сообщил, что в Украине запустили серийное производство украинских разведывательных дронов "Sirko". По его словам, компания имеет возможность изготавливать до 1000 дронов в месяц.