Дрон "Ланцет" получил новую модификацию: эксперт рассказал, как защититься от БПЛА (видео)

По словам полковника в отставке Петра Черника, Россия пытается не проиграть в "войне технологий" и постоянно совершенствует образцы имеющегося оружия. В то же время Украина пытается помешать намерениям противника и находит новые военно-инженерные решения.

Достаточно серьезной угрозой назвал новую модификацию барражирующего российского боеприпаса "Ланцет" военно-политический эксперт, полковник ВСУ в отставке Петр Черник. О способах противодействия этому оружию РФ он рассказал в эфире "24 канала".

По его мнению, для того, чтобы отвлечь угрозу от "Ланцетов", лучшим решением являются комплексы РЭБ.

Последние военные конфликты, уверяет Петр Черник, можно считать началом совершенно нового раздела в истории военного дела. Он объясняет, что сейчас маленький беспилотник, удачно запущенный по незащищенным позициям противника, может уничтожать технику стоимостью в миллионы долларов. Поэтому, по мнению полковника в запасе, преимущество получают те, кто имеет больше средств поражения и эффективные системы РЭБ.

"Действительно, сегодняшняя война стала настоящей технической революцией в ведении боевых действий. Исключительную роль в этом играют именно дроны, которые в течение последних месяцев уничтожают до 50% вражеской артиллерии", — подчеркнул эксперт.

Инженерные решения украинских военных

Как уверяют военные аналитики, украинские инженеры разработали уже по крайней мере два комплекса РЭБ, способные противодействовать "Ланцетам", а также "Шахедам".

Первый из них называется Piranha и способен останавливать вражеские БПЛА благодаря созданию защитного купола с радиусом в 600 метров, сообщает Defense Express.

"Другим решением, которое поможет останавливать российские дроны и ракеты, является РЭБ "Покрова". Принцип ее построен на технологии "подмены" GPS-координат, по которым оккупанты запускают свои средства поражения. Таким образом дрон, попадая в поле действия "Покрова", будет запутываться в полученных данных и не сможет долететь до цели", — объясняет военный эксперт Олег Жданов.

В то же время Украина работает и над тем, чтобы создать достаточное количество ударных дронов, которыми бы можно было наносить поражения в тылу врага на любом расстоянии.

"В частности, речь идет об украинских аналогах "Шахедов", способных поражать цель на расстоянии до 1000 км, и "Ланцетов", которые смогут залетать в тыл врага на расстояние 40 км", — уверяют эксперты.

Несмотря на санкции — Россия совершенствует свое оружие

РФ пытается улучшать свои средства поражения на поле боя.

"Наглядный пример этого — улучшенная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", который Россия недавно запустила в производство. Ранее его взрывная часть была слишком мала для того, чтобы уничтожить украинскую технику в случае, если не произошло прямого попадания. Поэтому Силы обороны активно использовали натянутые на мачты сетки и специально сваренные металлические ловцы для "Ланцетов", — рассказывает военный эксперт Петр Черник.

Учитывая это, россияне усовершенствовали этот дрон, благодаря чему улучшилась дальность поражения им, система прицеливания, прежде всего в оптике, и на порядок увеличилась его боевая нагрузка.

"3-5 килограммов взрывчатки — это очень серьезная угроза... В одной ручной противотанковой кумулятивной гранате может быть до 0,5 килограмма, поэтому эффект от применения модернизированного "Ланцета" примерно равен 6-10 гранатам, брошенным в одну цель", — пояснил Черник.

Кроме того, по сообщению "Милитарного", одной сетки, чтобы остановить "Ланцет", уже недостаточно.

"В новых версиях этого оружия оккупанты добавили возможность дистанционного поражения. Теперь "Ланцет" способен взрываться не только от попадания в технику, но и от дистанционного подрывника", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что "Ланцеты" получили новую боеголовку, поэтому могут поражать цели, которые защищены сетками.

Кроме того, в начале ноября Фокус анонсировал приобретение мощной системы РЭБ для борьбы с российскими дронами.

10 ноября специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что беспилотники Shahed российской сборки из-за новой системы навигации фактически стали опаснее одноименных иранских дронов. Между БПЛА существует как минимум четыре весомых отличия.

13 ноября сообщалось, что в Иране создали новую версию дрона типа Shahed. В частности, БПЛА получил реактивный двигатель и оптическую станцию для наведения на цель. По информации экспертов, обновленный БПЛА по характеристикам приближается к крылатой ракете, поэтому сможет атаковать артиллерию и важные цели.