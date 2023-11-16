Важны для ВМС: Дания передала Украине уникальные морские беспилотники (видео)
Комплексы оборудованы эхолотами SeaBat T51-R, которые позволяют собирать точные данные о подводной среде и выявлять скрытые угрозы для кораблей.
Дания передала Украине автономные гидрографические комплексы производства Maritime Robotics в рамках международной помощи. Об этом сообщает информагентство АрміяInform.
Как рассказал начальник гидрографической службы ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко, эти комплексы оборудованы многолучевыми эхолотами, которые позволяют снимать рельеф дна для повышения осведомленности о подводном пространстве. Он отмечает, что эта техника является важной для военных моряков, так как она помогает выявлять подводные объекты. Эти комплексы применяются в акваториях портов и закрытых водных акваториях для создания и обновления морских карт и обеспечения безопасной навигации.
"Главная задача многолучевого эхолота — собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе. Полученная батиметрическая информация позволяет знать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов", — объяснил Роман Гончаренко.
Он утонил, что многолучевой эхолот позволяет получить информацию от 1024 лучей. Благодаря этому военные моряки получают детализированный рельеф дна.
Отметим, что гидрографические комплексы произведены норвежской компанией Maritime Robotics, а многолучевые эхолоты SeaBat T51 выпускает датская компания Teledyne Marine. Последние являются улучшенной версией модели SeaBat T50 с разрешением в четыре раза большим. Они обладают уникальной технологией съемки на частоте 800 кГц, которая позволяет достичь высокой детализации и широкого охвата. Эхолот также имеет гибкий диапазон частот от 350 до 430 кГц.
Особенностью SeaBat T51-R является автономное управление сонаром с помощью искусственного интеллекта. Эта инновация позволяет эхолоту обеспечивать надежные данные и работу без оператора. Такое решение повышает эффективность съемки и снижает нагрузку на человека. В целом, эхолот SeaBat T51-R предоставляет уникальную информацию о топографии морского дна и поднимает сбор батиметрических данных на новый уровень.
Напомним, в конце октября Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Их в основном применяют для трехмерного картографирования. Аппарат можно использовать во время поисковых операций для выявления объектов, представляющих угрозу безопасности людей и инфраструктуре. Он может оснащаться различными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора (в различных конфигурациях по желанию заказчика). Также дрон имеет видеокамеру для поддержки навигации и осуществления фото и видеофиксации.
А в октябре в Турции впервые в мире БПЛА и надводный дрон вместе поразили цель. Рой из восьми беспилотных морских транспортных средств Albatros-S от компании ASELSAN атаковал корабль в море во время испытательных стрельб. Надводный беспилотник, несущий боеголовку "Рокетсан", поразил цель и взорвался. В результате успешно проведенных испытательных стрельб 69-метровый корабль-мишень был затоплен в считанные минуты.