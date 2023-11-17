Взлетает с пикапа: в сети показали производство и испытания реактивного Shahed-171 (видео)

"Шахед-171" летит вдвое быстрее "Шахед-136" и поднимается на втрое большую высоту. При этом для старта ему не требуется особых пусковых установок.

Иранский дрон Shahed-171 умеет самостоятельно взлетать с обычного пикапа, используя для этого реактивный двигатель. Устройство может использоваться для ударов по колоннам техники и ведения разведки. Детали его производства на заводе в Иране и кадры испытаний опубликовал OSINT-расследователь с ником OSINTNic в сети X (ранее — Twitter).

На видео можно увидеть процесс изготовления беспилотника — от момента выливания корпуса до покраски и программирования. После этого показывают, как устройство взлетает, причем на место старта его доставляет автомобиль. Стартует дрон самостоятельно — для пуска не нужны специальные установки, которые используют для запуска, например, дронов-камикадзе Shahed-136.

Следующие кадры — примеры использования Shahed 171. Дрон выслеживает в пустыне колонну техники и прицельно уничтожает отдельные бронемашины.

Дроны Shahed 171 — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал об иранском беспилотнике Shahed-171. Shahed 171 Simorgh — беспилотник-разведчик-невидимка в форме крыла с реактивным двигателем, он является полной копией американского БПЛА RQ-170. Однако, если RQ-170 использовался для разведки, то разработка Ирана способна нести взрывчатку. В частности, устройство могут вооружить управляемыми ракетами.

Дрон Shahed-171 имеет размах крыльев 13 м, длину 4,5 метра, способен лететь со скоростью 460 км/ч и достигать расстояний до 2200-4400 км. Высота полета — до 12 км, время пребывания в воздухе — до 10 часов.

Технические характеристики дронов Shahed из Ирана Фото: Из открытых источников

Среди других иранских вооружений есть дроны Shahed-129 и Shahed-191, о которых рассказывал Фокус. Устройства прошли испытания в Сирии и Ираке. "Шахед-129" вооружен четырьмя ракетами и способен вести разведку, говорится на специализированных порталах. Указывалось, что он летит на высоте около 7 км и поэтому достижим для многих видов зениток. "Шахед-191" летит на этой же высоте и вооружен высокоточными ракетами Sadid.

В марте 2023 года украинские журналисты-расследователи установили, что моторы для иранских дронов могли поставляться заводом "Мотор-Сич". Одной из компаний, покупающей моторы, была компания DAMA. DAMA занимается разработкой Shahed-171 и находится под санкциями СНБО, говорится в СМИ.

Напоминаем, ВС РФ почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе Shahed-136, которые летят со скоростью 200 км/ч. на высоте до 4 км. В ночь на 17 ноября Воздушные силы Украины сообщили о БПЛА, которые сбивались ПВО в Хмельницкой и еще трех областях. В ночь на 16 ноября враг использовал 18 беспилотников, часть из которых долетела до Тернопольской области.