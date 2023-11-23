Обнаруживать врага станет легче: украинская DELTА получила новый функционал

В Минобороны говорят, что новый функционал системы позволит украинским военным быстрее принимать решения и иметь преимущество на поле боя.

В украинской системе управления войсками DELTA появился новый функционал, который позволит военным быстрое обнаруживать врага. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Теперь в системе ситуационной осведомленности будет модуль коллективной онлайн-дешифровки и стриминга. Так, теперь украинские военные смогут быстрее распространять информацию о вражеской технике и силе, обнаруженную с помощью онлайн-стримов с БПЛА.

Фото: Минобороны Украины

"Выявлять цели и координироваться между подразделениями можно будет в рамках единой платформы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой функционал позволит Силам обороны быстрее принимать решения и иметь преимущество на фронте.

Что такое система ситуационной осведомленности Delta

DELTА является новейшей онлайн-системой, которая позволяет в реальном времени следить за ситуацией на поле боя и видеть данные о враге на цифровой карте. В частности, она собирает, обрабатывает и отображает информацию о вражеских силах. С помощью этой системы происходит координация между подразделениями Силы обороны, а также планирование боевых задач и операций. Разработал платформу Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины, а ввели систему в украинской армии 4 февраля этого года.

Пользоваться системой можно на любом устройстве независимо, ноутбук это или телефон. Также она оснащена средствами мониторинга подозрительной активности, что не позволяет врагу осуществить кибератаку на систему.

Как сообщалось в июле, система управления армией успешно прошла тесты НАТО и обмен информацией. В частности, информация в DELTА поступает от аэроразведки, спутников, стационарных камер, военной техники и даже чат-ботов "еВорог" и "STOP Russian War".

Напомним, в Украине есть еще одна система, которая помогает украинским военным на фронте — Griselda. Как рассказал в интервью Фокусу руководитель компании Алексей Теплухин, система может изменить ход военных действий. Отметим, что технология Griselda также интегрирована в систему ситуационной осведомленности DELTА.

Работать система начала еще в прошлом году. Системы является большой угрозой для российской армии, поэтому, оккупанты пытаются хакерскими методами сорвать ее работу. В частности, за последний год система создала более 200 тыс. групп целей, которые были отправлены в систему DELTА.