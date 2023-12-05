Искусственный интеллект научился определять поддельное вино, — The Guardian

Исследование швейцарских ученых поможет не только бороться с мошенничеством, но и качественно купажировать вина.

Исследователи создали инструмент искусственного интеллекта, способный выявлять поддельное вино. Об этом рассказала The Guardian.

По информации издания, искусственный интеллект может распознавать вина не только по тому или иному региону выращивания винограда, но даже по шато, в котором они производились.

"Исследователи научили алгоритм искусственного интеллекта идентифицировать происхождение вина на основе химических анализов, а также различать вина по тонким отличиям в концентрациях десятков соединений", — сообщает The Guardian.

Для обучения программы с искусственным интеллектом ученые обратились к газовой хроматографии, которая использовалась для анализа 80 вин, собранных за 12 лет в семи различных поместьях региона Бордо во Франции. Этот метод обычно используется в лабораториях для разделения и идентификации соединений, составляющих смесь.

"Вокруг много мошенничества с вином: люди делают какую-то дрянь в своих гаражах, печатают этикетки и продают их за тысячи долларов. Мы впервые демонстрируем, что наши химические методы имеют значительную чувствительность, чтобы определить разницу", — рассказал изданию профессор Александр Пуже из Женевского университета (Швейцария).

Многие факторы — от винограда и почвы до микроклимата и процесса виноделия — влияют на концентрацию соединений, содержащихся в винах в каждом шато. Однако вместо того, чтобы пытаться найти отдельные соединения, отличающие одно вино от другого, алгоритм опирается на все химические вещества, обнаруженные в вине, чтобы выработать наиболее надежный маркер для каждого. Программа отображает результаты на двумерной сетке, где вина со схожими признаками группируются вместе.

"Первое, что мы увидели, — это кластеры, которые соответствуют определенным шато. Это сразу подсказало нам, что для каждого конкретного изготовителя есть специфическая химическая подпись", — пояснил Пуже.

Исследование продемонстрировало интересное положение кластеров — они изображали расположение соответствующих поместий.

"Когда мы делаем эти проекции из хроматограмм, то фактически восстанавливаем карту Бордо", — добавил ученый.

Вино и мошенники

Исследование, о котором рассказала The Guardian, предполагает, что искусственный интеллект сможет помочь расследовать мошенничество, подтверждая, соответствует ли вино этикетке.

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"Недавние случаи подчеркнули размер преступных сетей, активных в этой области. В этом году члены банды были осуждены за то, что они доставляли танкерами испанское столовое вино во Францию, а затем выдавали его за дорогое французское. Мошенничество длилось годами и, как полагают, охватило около 5 миллионов бутылок, некоторые из которых были перефасованы в бордо", — приводит пример издание.

Несмотря на то, что обнаружение мошенничества является наиболее очевидным применением программы, Пуже заявил, что этот подход можно использовать и для мониторинга качества на протяжении всего процесса виноделия и обеспечения его правильного смешения.

"Купажирование вин является ключевым шагом в создании великолепного бордо и шампанского. Пока этим занимаются несколько виноделов, которым платят сумасшедшие деньги за их мастерство. Имея такие инструменты, было бы гораздо дешевле делать качественные смеси, которые принесут пользу всем", — подытожил Пуже.

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