Почему после красного вина болит голова: проблема не в количестве выпитого

Новое исследование пролило свет на извечную проблему, мучающую сотни тысяч любителей вина по всему миру. Оказалось, что причиной головных болей является вовсе не чрезмерное употребление напитка.

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Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что соединение в красном винограде, известное как кверцетин, может влиять на то, как организм перерабатывает алкоголь при употреблении вина. Кверцетин, антиоксидант или флаванол, содержится в более высоких концентрациях в винах Cabernet из долины Напа из-за большего воздействия солнечного света. По словам ученых, этот вывод позволяет предположить, что более дорогие красные вина, которые часто изготавливаются из винограда, подверженного воздействию солнечных лучей, могут представлять повышенный риск головной боли для некоторых людей, пишет BBC.

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В научном сообществе существуют некоторые споры по поводу первопричины головных болей, проявляющихся после употребления вина. Профессор Роджер Кордер из Лондонского университета королевы Марии считает, что более дешевые вина могут быть более проблемными из-за некоторых добавок, используемых в массовом производстве.

Тайна головной боли от красного вина озадачивала экспертов на протяжении многих лет. Хотя некоторые теории указывают на сульфиты или гистамины как на потенциальные причины, точных доказательств нет. Известно лишь, что более трети людей с восточноазиатскими корнями страдают от непереносимости алкоголя из-за генетической вариации, влияющей на фермент ALDH2, который помогает метаболизировать алкоголь. У таких людей алкоголь распадается на ацетальдегид — токсичное соединение, которое при неправильном преобразовании может вызывать головную боль и другие симптомы.

Ученым до сих пор неизвестно, влияет ли цена напитка на вероятность возникновения головной боли Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Исследование калифорнийской команды показало, что кверцетин может блокировать действие ALDH2, потенциально приводя к подобным симптомам. Хотя кверцетин содержится и в других фруктах и овощах и в целом считается полезным, его сочетание с алкоголем может быть проблематичным. Команда ученых планирует провести дальнейшие исследования, чтобы проверить свою теорию на людях, склонных к головным болям от красного вина.

Исследование также затрагивает более широкие вопросы, связанные с употреблением алкоголя. Например, некоторые винодельческие добавки, такие как пектиназы и диметилдикарбонат, особенно в дешевых винах, могут способствовать возникновению головной боли. Кроме того, чрезмерное или быстрое употребление алкоголя, независимо от его вида, представляет значительный риск для здоровья, включая повреждение печени, болезни сердца и повышенный риск развития различных видов рака, в том числе рака молочной железы. Полученные результаты, хотя и находятся на ранних стадиях, открывают новые возможности для понимания и потенциального смягчения влияния красного вина на людей, подверженных головным болям.

Ранее Фокус писал о вине, омолаживающем кожу в среднем возрасте и старше. Данные свойства приписывают далеко не всем его сортам и за потенциальным ключом к молодости, возможно, потребуется попутешествовать.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

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