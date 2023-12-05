Чому після червоного вина болить голова: проблема не в кількості випитого

Нове дослідження пролило світло на одвічну проблему, що мучить сотні тисяч любителів вина по всьому світу. Виявилося, що причиною головного болю є зовсім не надмірне вживання напою.

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Дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що сполука в червоному винограді, відома як кверцетин, може впливати на те, як організм переробляє алкоголь під час вживання вина. Кверцетин, антиоксидант або флаванол, міститься у вищих концентраціях у винах Cabernet з долини Напа через більший вплив сонячного світла. За словами вчених, цей висновок дає змогу припустити, що дорожчі червоні вина, які часто виготовляють із винограду, підданого впливу сонячних променів, можуть становити підвищений ризик головного болю для деяких людей, пише BBC.

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У науковому співтоваристві існують деякі суперечки з приводу першопричини головного болю, який проявляється після вживання вина. Професор Роджер Кордер з Лондонського університету королеви Марії вважає, що дешевші вина можуть бути більш проблемними через деякі добавки, що використовуються в масовому виробництві.

Таємниця головного болю від червоного вина спантеличувала експертів протягом багатьох років. Хоча деякі теорії вказують на сульфіти або гістаміни як на потенційні причини, точних доказів немає. Відомо лише, що більше третини людей зі східноазіатським корінням страждають від непереносимості алкоголю через генетичну варіацію, що впливає на фермент ALDH2, який допомагає метаболізувати алкоголь. У таких людей алкоголь розпадається на ацетальдегід — токсичну сполуку, яка при неправильному перетворенні може викликати головний біль та інші симптоми.

Ученим досі невідомо, чи впливає ціна напою на ймовірність виникнення головного болю Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Дослідження каліфорнійської команди показало, що кверцетин може блокувати дію ALDH2, потенційно призводячи до подібних симптомів. Хоча кверцетин міститься і в інших фруктах та овочах і загалом вважається корисним, його поєднання з алкоголем може бути проблематичним. Команда вчених планує провести подальші дослідження, щоб перевірити свою теорію на людях, схильних до головного болю від червоного вина.

Дослідження також зачіпає ширші питання, пов'язані з вживанням алкоголю. Наприклад, деякі виноробні добавки, такі як пектинази і диметилдикарбонат, особливо в дешевих винах, можуть сприяти виникненню головного болю. Крім того, надмірне або швидке вживання алкоголю, незалежно від його виду, становить значний ризик для здоров'я, включно з ушкодженням печінки, хворобами серця та підвищеним ризиком розвитку різних видів раку, зокрема раку молочної залози. Отримані результати, хоча й перебувають на ранніх стадіях, відкривають нові можливості для розуміння і потенційного пом'якшення впливу червоного вина на людей, схильних до головного болю.

Раніше Фокус писав про вино, що омолоджує шкіру в середньому віці і старше. Такі властивості приписують далеко не всім його сортам і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.