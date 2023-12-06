РФ совершенствует иранские Shahed: в разведке Британии назвали их особенности (фото)

Аналитики не исключают, что доставленные Ираном ударные дроны-камикадзе могли усовершенствовать вооружение, которое уже изготовили на территории России. Более того, российские специалисты будут пытаться смягчить действие украинских систем РЭБ.

Российская Федерация совершенствует иранские беспилотные летательные аппараты типа Shahed. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве рассказали, что с середины 2023 года РФ, вероятно, дополнила поставленные Ираном БПЛА типа Shahed оружием, изготовленным на российских заводах.

"Сейчас Россия почти наверняка пытается внедрить усовершенствования в конструкции БПЛА на основе опыта эксплуатации", — говорится в сообщении британской разведки.

В конце ноября появилась информация о том, что сбитый дрон был оснащен украинской SIM-картой и 4G-модемом. В разведке считают, что это может быть российской импровизированной модификацией для улучшения наведения в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.

Кроме этого, существует вероятность того, что РФ может пытаться смягчить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы. Также россияне могли покрасить БПЛА в черный цвет для того, чтобы усложнить визуальную идентификацию дрона ночью, убеждены в Британии.

В разведке добавили, что РФ чаще использует БПЛА в крупных рейдах, пытаясь пройти украинскую противовоздушную оборону. Однако ВСУ продолжают успешно нейтрализовать большинство аппаратов.

Напомним, 4 декабря представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что оккупанты начали красить иранские дроны типа Shahed в другой цвет с помощью баллончика. Он отметил, что для истребителей эта цель является сложной, поскольку летит низко и медленно.

1 декабря Юрий Игнат сообщил, что в российском БПЛА типа Shahed был обнаружен модем 4G с украинской SIM-картой. Он отметил, что специалисты выясняют, какие манипуляции с дронами можно осуществлять, имея SIM-карту и доступ к сети.