Взрывчатки хватит: морские дроны могут потопить весь флот РФ в Черном море, — The Times

На секретной базе украинской армии размещены десятки морских беспилотников Magura V5, которые уже хорошо показали себя в бою с российскими кораблями.

Командир подразделения морских дронов c позывным "13" утверждает, что весь Черноморский флот может повторить судьбу ракетного крейсера "Москва". Он рассказал об этом в интервью журналистам The Times, посетивших секретную военную базу.

По словам оператора морских донов, он выполнил цель своей жизни, когда удалось потопить российские корабли в водах у Черноморского (Крым) 10 ноября. Сейчас он находится на секретной базе на Днепре, где расположены беспилотники Magura V5, и утверждает, что у Силам обороны Украины хватит взрывчатки, чтобы с их помощью потопить весь Черноморский флот РФ.

Корабль "Аскольд"

Как говорит украинский военный, россияне на десантных кораблях класса Shark и Serna не смогли остановить морские дроны, хотя видели, что они приближаются.

"Целью моей жизни было потопить российский корабль, а мы потопили сразу два", — объяснил он, добавив, что прежде это никому не удавалось.

Одним из главных успехов Украины в противостоянии РФ стало то, что удалось оттеснить от украинского побережья российский флот и открыть коридоры для международных поставок и развития экономики. Об этом говорил глава британского МИД Дэвид Кэмерон во время недавнего визита в Одессу.

Морской дрон Magura V

"Если взглянуть на общую картину, то недавно украинцы оттеснили российский флот в Черном море и открыли морской путь для экспорта, их экономика растет. И, конечно, они стучатся в двери и НАТО, и ЕС и получают очень теплый ответ", — отметил лорд Кэмерон, добавив, что это огромные достижения.

По его словам, задача Запада сегодня в том, чтобы развивать эти достижения и определиться с тем, какие еще конкретные шаги можно предпринять, чтобы помочь Украине в борьбе против агрессии.

Но у "13-го" есть еще одна мечта.

Кадры ударов по корвету "Аскольд"

"Моя мечта — потопить еще больше российских кораблей, гораздо более крупных, — объяснил он. — Столько, чтобы они вообще не плавали. Есть ли у нас возможность уничтожить весь Черноморский флот? Да. И мы над этим работаем".

В начале ноября Украина уничтожила один из недавно построенных РФ военных кораблей — корвет "Аскольд", считавшийся одним из самых современных.

Ориентировочный маршрут морских дронов

Москва признала потерю корабля во время атаки 15 крылатыми ракетами, но без уточнений. Сообщалось что Системы ПВО сбили 13 крылатых ракет, и что в результате попадания крылатой ракеты корабль, находившийся на заводе, получил повреждения.

Судоверфь, на которой строился корвет "Аскольд" и где строятся несколько других кораблей

На опубликованных кадрах видно, что удар наносился по верфи в Керчи, недалеко от Крымского моста. По некоторым данным, в корабль попали три ракеты французской версии Storm Shadow. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, будущий носитель "калибров" "Аскольд" даже не успели спустить на воду, не говоря уже о военных операциях. Он проходил последние испытания. В Керчи также строятся корабли "Амур" и "Циклон", которые, как и "Аскольд", должны были встать на боевое дежурство в этому году.

Напомним, что по оценкам аналитиков, уничтоженный корвет "Аскольд" все же обошелся РФ в 10 раз дешевле, чем Ту-160М.

Также сообщалось, что в Воздушных силах назвали уничтожение российского корабля серьезным ударом по имиджу режима Кремля.