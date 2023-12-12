Пропала мобильная связь: как подключить национальный роуминг
Услуга "Бесплатный национальный роуминг" действует в Украине во время военного положения. Граждане могут подключиться к другому мобильному оператору в случае исчезновения связи.
Украинцы могут воспользоваться услугой"Бесплатный национальный роуминг" в случае исчезновения мобильной связи. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"На период военного положения в Украине действует услуга "Бесплатный национальный роуминг". Если исчезло покрытие вашего мобильного оператора, то вы можете подключиться к другому доступному мобильному оператору", — говорится в сообщении.
Как подключиться к национальному роумингу на Android:
Для этого вам нужно:
- на телефоне открыть "Настройки";
- перейти в раздел "Мобильная сеть;
- выбрать пункт "Подключение";
- выбрать нужного оператора.
Как подключиться к национальному роумингу на iOS:
Для этого вам нужно:
- на телефоне открыть "Параметры";
- перейти в раздел "Сотовые данные";
- выбрать пункт "Выбор сети";
- выбрать нужного оператора.
Напомним, утром 12 декабря масштабный сбой произошел в работе мобильного оператора Kyivstar. Пользователи жаловались на отсутствие связи и Интернета, в частности они не могли проверить состояние счета, позвонить или отправить сообщение. Также была проблема с возможностью войти в приложение. В пресс-службе Kyivstar рассказали, что в сети произошел технический сбой.
Ранее сообщалось, что делать, если не удается подключиться к другому мобильному оператору.