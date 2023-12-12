Сбой в "Киевстар": в Сумской области не смогут включить сигнал воздушной тревоги, — ГВА

По информации городской военной администрации, на время неполадок об опасности людей будут предупреждать сотрудники полиции и ГСЧС. В Киеве проблем возникнуть не должно.

В Сумской области временно не будет работать система оповещения о воздушных тревогах. Связано это со сбоями в компании "Киевстар". Об этом сообщила городская военная администрация в Telegram-канале 12 декабря.

Утром вторника сервисы мобильного оператора "Киевстар" подверглись хакерской атаке, что создало большие проблемы для многих сфер жизни. Перестали работать некоторые терминалы, банкоматы, а клиенты остались без связи и интернета.

Проблемы возникли и в Сумской области. Жители временно не смогут услышать сигнал воздушной тревоги из-за сбоев в "Киевстаре".

"На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение общины во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС", — говорится в сообщении городской военной администрации Сумской области.

В Сумской области из-за атаки на "Киевстар" не будет работать сигнал воздушной тревоги Фото: Скриншот

Также жителей призвали отслеживать сообщения о воздушных тревогах через официальные информационные ресурсы. Как долго продлиться устранение последствий — пока что неизвестно.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что сбой в "Киевстаре" на работу системы оповещения о воздушных тревогах не повлияет на столицу. Также оплата проезда в метро осуществляется в обычном режиме.

"Даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно. В то же время, в местах установки старой части системы, в случае отсутствия света о сирене будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители", — говорится в сообщении.

В Сумской области из-за атаки на "Киевстар" не будет работать сигнал воздушной тревоги Фото: Скриншот

Напомним, 12 декабря сообщалось, что в Ощадбанке заявили о проблемах из-за атаки на "Киевстар". Банкоматы и терминалы учреждения перестали работать. С такими же проблемами столкнулись и другие банки.