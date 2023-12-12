"Тотальная уязвимость": нардеп рассказала о последствиях сбоя в "Киевстаре" и "Монобанке"

Депутатка Виктория Гриб проинформировала, что без связи 24 миллиона украинцев. По ее словам, каждый час сбоя несет "огромные убытки".

12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой после кибератаки, а банковский сервис Monobank подвергся DDos-атаке. Народная депутатка, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб объяснила, какие у этого будут последствия.

"Сбой в работе "Киевстара" и проблемы "Монобанка" в результате хакерских атак продемонстрировали тотальную уязвимость телекоммуникационной инфраструктуры. За цепной реакцией "легли" банковские сервисы — терминалы и банкоматы банков, которые работают на мобильных карточках", — отметила нардеп.

Она отметила, что без связи остались 24 миллиона абонентов. "Киевстар" — это крупнейшая инфраструктура связи в Украине, и компания имеет более 53 тысяч базовых станций.

"Для бизнеса даже час без связи — это огромные убытки. Я уже молчу о невозможности вызвать скорую или полицию, или же спасателей в прифронтовых регионах", — написала Гриб.

Депутатка призвала начать "серьезное расследование" кибератак и сделать "серьезные выводы" из сложившейся ситуации.

"Кибернетическая безопасность — один из самых высоких приоритетов, наряду с энергетической безопасностью", — подчеркнула она.

Пост Виктории Гриб от 12 декабря Фото: Скриншот

Напомним, в Мининфраструктуры пообещали восстановить связь за несколько часов.

Из-за сбоя в работе "Киевстара" не работает часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов "Ощадбанка".

В компании "Киевстар" официально подтвердили хакерскую атаку и пообещали компенсации тем, кто не смог воспользоваться сервисами из-за отсутствия связи.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщал, что банк подвергся массированной DDos-атаке. Впоследствии он заверил, что сервис в безопасности и атака была успешно отражена.