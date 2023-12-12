Сбой в "Киевстар": в Vodafone и lifecell рассказали, какие функции могут не работать (фото)

По данным компаний операторов мобильной связи, некоторые трудности действительно фиксируются, однако работа сетей пока что стабильна.

12 декабря компания "Киевстар" подверглась хакерской атаке, в связи с чем многие сервисы перестали работать. Фокус разобрался, какая ситуация сложилась у других операторов мобильной связи.

В lifecell и Vodafone подтвердили, что трудности действительно фиксируются, однако работа сетей остается стабильной.

Представители оператора мобильной связи lifecell в социальной сети Facebook написали, что во вторник существенно увеличилось количество обращений в call-центры, социальные сети и другие каналы коммуникации. В связи с этим некоторым пользователям приходится ждать ответ на свой запрос немного дольше.

"В то же время работа нашей сети пока стабильна", — говорится в сообщении.

Проблемы могут возникнуть со следующими функциями:

пополнение счета

активация новых абонентов;

трудности с работой сайта;

трудности с работой приложения.

В Vodafone также обратили внимание на то, что из-за большой нагрузки на каналы обслуживания, у некоторых абонентов могут возникнуть проблемы с их использованием. В то же время особых проблем не фиксируется.

"При этом с мобильными услугами все в порядке, сеть работает как обычно, не переживайте", — говорится в сообщении.

Приложение компании остается недоступным, однако это связано в техническими работами, как заявили в Vodafone.

Как работают операторы мобильной связи после хакерской атаки на "Киевстар" Фото: Фокус

Напомним, 12 декабря сообщалось, что СБУ открыла уголовные производства по восьми статьям из-за кибератаки на компанию "Киевстар". По одной из версий, за этим могут стоять российские спецслужбы.