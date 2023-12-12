"Минимум неделю": в "Киевстар" разъяснили, как быстро смогут "поднять" сеть, — СМИ

По словам сотрудников компании, последствия атаки оказались серьезнее, чем предполагалось изначально. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Около недели может понадобиться на то, чтобы справиться с последствиями хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар". Об этом заявили анонимные сотрудники компании в комментарии "Корреспондент.net" 12 декабря.

По их словам, кибератака оказалась гораздо серьезнее, чем показалось изначально. Проблемы с использованием услуг одного из самых крупных в Украине операторов мобильной связи могут возникать еще некоторое время.

Хакерам удалось "убить" не только Кору, но и "снести" конфигурации на транзитных базовых станциях. Это базовые узлы, от которых работают несколько других станций, продолжают сотрудники "Киевстар".

К примеру, в Киевской области расположено 1500 базовых станциях и из них 150-200 являются транзитными.

"Если придется их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток и то, только точечно", – рассказал один из инженеров компании.

К слову, украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Безкрестнов заявлял, что специалистам понадобится минимум один день на то, чтобы устранить последствия кибератаки на "Киевстар".

"Того, что произошло, не было нигде и никогда (по масштабу) за всю историю мобильной связи и не только в Украине. Моя оценка исправления ситуации — сутки. При хорошем прогнозе", — говорится в сообщении.

В компании "Киевстар" официально заявили, что сроки выполнения работ пока что неизвестны, однако делается все для того, чтобы восстановить сети как можно быстрее.

Напомним, 12 декабря эксперты объяснили, к чему привела атака хакеров на ядро сети "Киевстар". Масштаб произошедшего настолько мощный, что перестали работать абсолютно все сервисы, включая мобильную связь, биллинг, домашний интернет и национальный роуминг.