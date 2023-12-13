Не надо "гоняться": эксперт рассказал, как преодолеть российские дроны-камикадзе (видео)

Как отметил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, важным моментом является изготовление дронов в Украине, чтобы давать врагу отпор.

Россия имеет больший экономический потенциал, чем Украина, поэтому Силам обороны стоит бороться с российскими FPV-дронами, уничтожая их производства и линии поставок. Об этом в комментарии для "24 канала" заявил военный эксперт Сергей Грабский.

В течение дня оккупанты могут применять примерно 30 дронов-камикадзе только на одном направлении. Это стало возможным, ведь в России наладили производство FPV-дронов.

Поэтому защитникам Украины стоит не "гоняться" за отдельными БПЛА, а перерезать коммуникации, которые обеспечивают поставки запчастей и компонентов из Китая или других стран. Одним из эффективных методов борьбы с российскими дронами, по мнению военного, является поиск мест, где производят дроны, чтобы потом атаковать их. Кроме того, Грабский подчеркнул, что главным для Украины является вопрос радиоэлектронной борьбы, однако это может быть осуществлено исключительно на государственном уровне.

"Осознание необходимости прикрыть все поле боя должно быть приоритетным", — говорит эксперт.

В то же время Грабский отметил, что важным моментом является изготовление дронов в Украине, чтобы давать врагу отпор.

Грабский о российских FPV-дронах. Смотреть с 16:40-18:00

Напомним, ранее сообщалось, что российские специалисты работают над созданием ударного подводного дрона, который планируют использовать в войне против Украины. Аппарат будет содержать четыре двигателя, дальность работы — до 1 км, а полезная нагрузка — до 5 кг.

Также 12 декабря аналитики Института изучения войны сообщили, что Российская Федерация начала серийное производство нового типа ударного беспилотного летательного аппарата.

23 ноября в Российской Федерации показали производство БПЛА вертолетного типа "Термит". По данным росСМИ, контракт на необъявленное количество этих дронов подписан в 2021 году с относительно коротким сроком исполнения.