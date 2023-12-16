Хакерская атака на "Киевстар": в Британии рассказали, произошла ли утечка личных данных украинцев

Кибератака оставила пользователей "Киевстара" без мобильного сигнала и возможности пользоваться Интернетом. Также была нарушена работа сигнала воздушной тревоги, некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов, рассказали в разведке.

12 декабря произошла кибератака на оператора мобильной связи "Киевстар". Во время атаки не произошло ни одной утечки персональных данных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве отметили, что последствия от кибератаки продолжались не менее 48 часов. В результате это повлияло на мобильные услуги и работу Интернета.

"Киевстар" обеспечивает более половины населения Украины услугами мобильного и домашнего Интернета. Сообщается, что кибератака оставила пользователей без мобильного сигнала и возможности пользоваться Интернетом", — говорится в сообщении.

По информации мобильного оператора, во время чего не было взломано никаких личных данных пользователей. Однако кибератака нарушила работу сигнала воздушной тревоги, некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. Кроме этого, DDoS-атаке подвергся Monobank, что привело к проблемам с доступом к вебсайту.

В британской разведке считают, что это может быть одной из самых масштабных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, 14 декабря глава компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что для полного восстановления работы всех сервисов понадобится несколько недель. Однако до конца недели "Киевстар", вероятно, сможет восстановить работу мобильного интернета, SMS-сообщения и голосовую почту.

В тот же день соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев призвал пользователей мобильного оператора "Киевстар" сменить пароли. По его словам, хакерская атака на компанию может сказаться на каждом гражданине.