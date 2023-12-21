"Не замечают РЭБ": в ГУР рассказали об использовании БпАК PD-2 на линии фронта (фото)

Разведчики заявили, что "очень радуются" новым беспилотным комплексам. Они дают возможность подобраться к врагу в дальнем тылу.

21 декабря бойцы Главного управления разведки Министерства обороны показали кадры использования разведывательного комплекса PD-2. Устройство способно достичь 100 км и не поддается воздействию российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О преимуществах новой украинской беспилотной системы говорится в материале на сайте ведомства.

Разведчики указали, что получили высокотехнологичный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) от БО "Международного благотворительного фонда "Вернись живым". Комплекс состоит из двух беспилотников и микроавтобуса, в котором разместили наземную станцию управления. Микроавтобус — повышенной проходимости и может быстро перемещаться, спасая жизни операторов.

Наземная станция управления БпАК PD-2 Фото: Facebook ГУР

Беспилотники, которые входят в состав БпАК, могут полететь до 100 км, держаться в воздухе до 5 ч. и им не мешают работать российские системы РЭБ, отметили в ГУР. Благодаря таким характеристикам, разведчики ими "очень радуются".

"Это означает, что PD-2 за один полет может закрыть потребности не одного артиллерийского расчета", — отметил командир разведывательного подразделения ГУР с позывным "Рубен".

Команда ГУР Минобороны с БпАК PD-2 БпАК PD-2 и боец Сил обороны Фото: Facebook ГУР

В сообщении ГУР перечислили направления использования БпАК PD-2. Например, он проникает глубоко в тыл врага, обнаруживает российскую артиллерию, передает координаты артиллерии ВСУ и отслеживает попадания.

Разведчики указывают, что стоимость комплекса — 25,7 млн гривен. Эти средства собрали украинцы. На фотографиях, опубликованных ГУР Минобороны можно увидеть неуказанную заснеженную местность, на которой расположилась станция управления в микроавтобусе, новые разведывательные беспилотники Сил обороны и подразделение разведчиков. На фото также есть отдельные детали конструкции новой украинской разработки.

Крыло дрона PD-2 для ГУР Минобороны Пульт управления PD-2 для разведки Носовая часть разведывательного дрона PD-2

Украинские дроны — детали

Отметим, Фокус рассказывал об особенностях БпАК PD-2, созданного украинскими конструкторами из UkrSpecSystems. Устройство является модернизацией дрона People's Drone-1, который состоял на вооружении украинской армии с 2020 года. После доработки он стал летать на большее расстояние, нести больше груза и управляться на большем расстоянии.

На вооружении Сил обороны есть два дрона-камикадзе "Коса" и "Кобра" — также от украинских разработчиков. Беспилотники не являются аналогом российского Shahed-136: летают на расстояние до 900 км и несут 70 кг взрывчатки. Преимуществом устройств является то, что они стоят сравнительно недорого и их можно запустить в серийное производство, рассказал Фокусу военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напоминаем, 11 декабря бойцы ВСУ показали пример эффективного использования FPV-дрона на линии фронт. В частности, беспилотник взорвал РСЗО "Ураган", к которому пришлось лететь 30 км. 18 декабря стало известно о взрывах на российском аэродроме "Морозовск": туда также добрались украинские БПЛА.