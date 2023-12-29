Новый иранский Shahed-238: в ISW рассказали, применила ли РФ его уже в Украине (фото)

Дрон-камикадзе типа Shahed-238 является реактивной версией варианта Shahed-131/136, который широко применяют российские войска в Украине, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации еще не использовали новый дрон-камикадзе типа Shahed-238 с реактивным двигателем в Украине. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 декабря.

Аналитики отметили, что 28 декабря появилось изображение иранского БПЛА типа Shahed-238 крупным планом, однако первые кадры с ним появились в ноябре 2023 года. Этот дрон является реактивной версией варианта Shahed-131/136, который ВС РФ широко используют в Украине.

"ISW еще не подтвердила использование Shahed-238 в Украине, несмотря на предыдущие предположения, что российские войска использовали эти беспилотники во время атаки на город Киев 25 ноября", — говорится в сообщении.

28 декабря информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Воздушно-космических силах России, сообщило, что истребители пятого поколения Су-57 оснастят новыми двигателями второй ступени в 2024 году. Издание также отметило, что ВКС РФ получили более десяти Су-57 с двигателями первой ступени в 2023 году. В частности, эти самолеты участвовали в авиационных миссиях в Украине.

Дрон Shahed-238: что известно

Этот БПЛА, кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, может иметь версии с инфракрасной/оптической и, возможно, радиолокационной системой наведения. Последний вариант можно применить для поражения теплоконтрастных целей.

Дрон Шахед-238

Напомним, 21 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Shahed-238 является очень реактивным. Кроме этого, его трудно обнаружить, поскольку БПЛА окрашен в черный матовый цвет.

11 декабря украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов отметил, что дрон типа Shahed-238 будет представлять большую опасность для Украины, чем Shahed-131/136. По его словам, новая модификация получила другой дизайн и некоторые современные технологии.