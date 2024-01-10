Почти невидимая для ПВО: ВС РФ в 2024 году получат планирующие авиабомбы "Дрель", — СМИ (фото)

Россияне трижды с 2018 года уверяли, что начнут выпуск авиабомбы "Дрель". В частности, планировали этого добиться в 2023 году. Почему производители не смогли выполнить запланированное, росСМИ не сообщали.

В российской государственной корпорации "Ростех" планируют в 2024 году запустить серийное производство планирующих авиабомб "Дрель", наполненных кассетными боезарядами. Авиабомбы почти не заметны для радаров и будут использоваться для ударов по бронетехнике и системах противовоздушной обороны ВСУ на поле боя и в близком тылу. О российских планах относительно нового оружия рассказали на портале росСМИ ТАСС.

Журналисты росСМИ получили комментарий от представителя госкорпорации, который сообщил, что новая авиабомба прошла все необходимые испытания. Чиновник не уточнил, использовали ли ее во время войны в Украине — сказал, что "информация закрыта". Заверил, что в 2024 году "запланировано изготовление первой серийной партии авиабомб "Дрель".

По словам собеседника ТАСС, имя которого не указали, инженеры корпорации продолжают совершенствовать изобретение — дорабатывают "некоторые боевые части". Других деталей относительно мощности производства и когда именно ВС РФ получит первую партию авиабомб в росСМИ не сообщили.

Оружие РФ — детали конструкции авиабомбы "Дрель"

Отметим, "Дрель" — планирующая кассетная авиабомба, разработку которой начали в РФ еще в 2016 году. К процессу разработки причастен НПО "Базальт" (концерн "Техмаш"), — об этом написали на портале "Российское оружие". Указывается, что устройство еще в 2018 году прошло все необходимые испытания и было готово к серийному выпуску. Аналогичное сообщение было в 2021 и в 2023 году, говорилось в статьях росСМИ.

Планирующая авиабомба "Дрель" имеет длину 3,1 м и диаметр 45 см и содержит 15 кассетных боезарядов, которые способны самостоятельно прицеливаться. Запускается с самолета Су-57 на высоте стратосферы — 14 км, и до 100 метров над землей. Расстояние, с которого производится запуск — до 30 км.

Агентство "Интерфакс" отметило, что авиабомба управляется российской системой ГЛОНАСС и работает за пределами действия сил ПВО. Кассетные боезаряды оснащены радарами и инфракрасными сенсорами, с помощью которых наводятся на цель. Разработчики уверяют, что снаряды "малозаметны для радаров" и могут быть использованы для ударов по бронетехнике, радиолокационным станциям, средствам ПВО.

В сети не отыскались видео, на которых можно было бы увидеть иллюстрацию пусков авиабомбы "Дрель". Пока есть только фотографии от росСМИ: показали внешнюю конструкцию нового оружия, которое россияне могут получить в 2024 году.

Авиабомба "Дрель" для ВС РФ Авиабомба "Дрель" — как выглядит Авиабомба "Дрель" — разработка РФ

Отметим, в статье главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного указывается, что Украина может добиться успеха в войне с РФ, если сможет осуществить "технологический прорыв". Тем временем в США почти полгода не могут прийти к согласию о выделении пакета помощи в размере 61 млрд долл. — решение может быть принято в январе-феврале 2024 года, ранее сообщали СМИ.

Напоминаем, 9 января представители военной администрации Днепропетровщины сообщили об использовании россиянами дронов-камикадзе с приборами ночного видения — подобные устройства ВС РФ имели на линии фронта с осени 2023 года. Украинские военные в январе заявили, что получили партию БПЛА с аналогичными возможностями.