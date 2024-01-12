Ноутбуки, GPS-модули, камеры: как производитель "Орлан-10" импортирует оборудование в обход санкций, — OSINT

Западная электроника гражданского назначения свободно поступает в РФ и используется для производства боевых дронов. Например, на разведывательных БПЛА стоят камеры Sony и Canon.

Российская компания ООО "Специальный технологический центр" (ООО "СТЦ"), находясь под санкциями, наладила поставки западных компонентов для выпуска разведывательных дронов "Орлан-10". Кроме дронов, выпускается другое высокотехнологичное оборудование для российско-украинской войны. О преступных путях поставки узнали расследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Расследователи объяснили, что в ноябре 2023 года получили пакет информации от украинских хакеров из сообщества "КиберБорошно". Согласно этой информации, ООО "СТЦ" достает достаточное западных компонентов для производства беспилотников, а также устройств для спутниковой связи, систем радиоэлектронной безопасности (РЭБ) "Барс", РБ-341В "Леер-3" и другой военной техники.

Из-за рубежа РФ получает, например, камеры Canon, которые используют в разведывательных дронах "Орлан-10", а также моторы T-Motor (Китай), GPS-модули Radiolink Electronic Limited (Китай), ноутбуки Lenovo (Китай), камеры Sony (Япония), анализаторы спектра Rohde & Schwarz GmbH (Германия), сенсоры для аэросъемки GPIXEL (Китай). Среди поставщиков есть компании из Китая — с ними работать легче. Однако значительная часть компонентов поступает из США, Британии и других стран, отметили расследователи.

Санкции против РФ — детали нарушений

Из документов следует, что между западными компаниями, выпускающими необходимые компоненты, и российской компанией из сферы ВПК, есть лишь три промежуточных звена:

западные компании-производители; дистрибьюторы (находятся в той же стране, что и производитель); компании-прокладки из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и др; компания-поставщик РФ; компания-производитель продукции для войны.

Расследователи добрались до документации и даже электронной переписки трех компаний-поставщиков: ООО "РАДИОЛАЙН", ООО "ПРОТЕХ", ООО "ПТ Электроник" — но есть еще десяток других. Из полученных данных следует, что компоненты поставляют 30 производителей из ряда стран. Больше всего — из Китая, США и Великобритании:

Китай — 13 компаний;

США — 9;

Британия — 4;

Канада, Южные Корея, Швеция, Швейцария — по одной.

Расследователи опубликовали документацию, из которой можно узнать о масштабах поставок из-за рубежа. Например, согласно приведенному перечню, ООО "СТЦ" должна была получить электроники на почти полтора миллиона евро — это только на скриншотах из двух документов.

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ООО "СТЦ" — компания, офис которой расположен в Санкт-Петербурге. Компания находится под санкциями США с 2016 года. Украина, страны ЕС, Канада, Япония наложили ограничения только в 2022-23 гг.

Отметим, 8 января украинский журналист рассказал о 100 ГБ информации, которую он приобрел у российских инженеров из ООО "СТЦ". По его словам, удалось получить технологию производства почти 200 моделей дронов для ВС РФ. Инженерам заплатили несколько миллионов долларов и вывезли за Запад — призывают и других россиян воспользоваться этой возможностью.

Между тем ранее в СМИ опубликовали данные о западных поставщиках электроники, продукция которых используется для производства оружия в РФ. Например, внутри снаряда нашли компоненты фирмы Intel и ряда других.

Напоминаем, расследователи исследовали обломки управляемых авиабомб, которыми РФ обстреливает прифронтовые территории. Выяснили, что КАБы также усовершенствовали и также с использованием западных составляющих.