"Птица на реактивной тяге": в Украине протестировали новейший БПЛА (видео, фото)

Судя по опубликованному видео тестового полета, дрон отличается высокой маневренностью, что может стать вызовом для ПВО России.

Украинский производитель беспилотных летательных аппаратов провел успешные испытания БПЛА на реактивной тяге. Об этом сообщил волонтер, руководитель БФ "Батальон Волонтер" Максим Глушак.

"Успешно протестировали очень мощных птиц на реактивной тяге. Все для приближения Победы! Подробности позже", — поделился Глушак.

Конструкция беспилотника предусматривает обтекаемый корпус, напоминающий по форме ракету, загнутые крылья, а также шасси для взлета.

Фото: Максим Глушак Фото: Максим Глушак Фото: Максим Глушак

Судя по опубликованному видео, одним из главных преимуществ беспилотника является его высокая маневренность, что может стать вызовом для противовоздушной обороны России.

Других подробностей разработчик пока не предоставил.

Напомним, китайская компания DJI представила новый грузовой дрон FlyCart 30, который может оказать большое влияние на боевые действия в Украине.

Напомним также, в ноябре 2023 года сообщалось, что украинцы создали для ВСУ дрон FuryPro, который сбрасывает тяжелые боеприпасы и "неуязвим" для РЭБ.